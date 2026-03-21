Hiemer/Verbnjak feiern ihren ersten Weltcup-Sieg

„... ist einfach traumhaft!“

„Es fühlt sich unglaublich gut an und gerade auch nach der Enttäuschung bei Olympia freut es uns natürlich besonders“, erklärte Hiemer. „Ich glaube, wir konnten heute wirklich zeigen, dass wir es drauf haben. Olympia und die Zeit danach war jetzt nicht ganz einfach. Dass wir nun ganz oben stehen dürfen, ist einfach traumhaft“, sagte Verbnjak.