Hiemer/Verbnjak feiern ihren ersten Weltcup-Sieg

Österreichs Skibergsteiger haben am Samstag ihren ersten Weltcup-Sieg gefeiert!
In der Mixed-Staffel im Martelltal holten Johanna Hiemer und Paul Verbnjak den Premieren-Erfolg für den ÖSV. Startläuferin Hiemer übernahm sofort die Führung, die das rot-weiß-rote Duo nicht mehr abgab. Hiemer/Verbnjak gewannen nach 35:42 Minuten mit 26 Sekunden Vorsprung auf die Italiener Alba de Silvestro und Michele Boscacci.
„... ist einfach traumhaft!“
„Es fühlt sich unglaublich gut an und gerade auch nach der Enttäuschung bei Olympia freut es uns natürlich besonders“, erklärte Hiemer. „Ich glaube, wir konnten heute wirklich zeigen, dass wir es drauf haben. Olympia und die Zeit danach war jetzt nicht ganz einfach. Dass wir nun ganz oben stehen dürfen, ist einfach traumhaft“, sagte Verbnjak.
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