Anna Hensler: Erste Bestsellerautorin Vorarlbergs

Im Jahr 1904 unternahm eine junge Frau gemeinsam mit ihrer älteren Schwester eine heimliche Reise nach Einsiedeln. Der Grund war nicht etwa eine Wallfahrt zur „Schwarzen Madonna“, nein, der 27-jährigen Anna Hensler, einer Tochter des Bregenzer Arztes Josef Kaspar Hensler, stand der Sinn nach Weltlichem. Im Rucksack trug sie nämlich das Manuskript ihres ersten Romans, welches sie beim damals sehr renommierten und heute noch existierenden Benziger Verlag am Klosterplatz in Einsiedeln an den Mann zu bringen suchte.