Illegales Rennen endet auf Rheintalautobahn fatal

Dramatische Szenen haben sich am Samstagabend auf der Rheintalautobahn in Vorarlberg abgespielt. Ein illegales Straßenrennen endete in einem schweren Verkehrsunfall. Ein mit fünf Personen besetzter Pkw kollidierte bei dem Geschwindigkeitsduell mit den Leitschienen.
Der Unfall geschah gegen 23 Uhr bei Koblach im Bezirk Feldkirch. Die Lenker eines weißen Teslas und eines schwarzen BMW X1 hatten sich offenbar duelliert – mit verheerenden Folgen. Der Fahrer des Tesla verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen prallte gegen die Mittelleitschiene und wurde über die gesamte Fahrbahn gegen die Außenleitschiene geschleudert, bevor er am Pannenstreifen zum Stillstand kam.
Der Lenker des BMW fuhr einfach weiter. Die fünf Insassen des Unfallwagens wurden leicht verletzt ins Spital gebracht.
Keiner will gefahren sein
Die Ermittlungen zu dem Unfall gestalteten sich laut Polizei schwierig: Ein 32-Jähriger und ein 19-Jähriger beschuldigten einander gegenseitig, am Steuer gesessen zu haben. Der 32-Jährige stand zudem unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Um die Fahrerfrage zu klären, stellte die Staatsanwaltschaft den Unfallwagen sicher.
Zweiter Lenker und Zeugen gesucht
Die Polizei sucht zudem den Lenker des zweiten Wagens, der von der Unfallstelle flüchtete, ohne Hilfe zu leisten. Ebenso werden Zeugen des Unfalls gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Dornbirn zu melden. Die A14 war infolge des Unfalls bis 1.15 Uhr in Richtung Tirol gesperrt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.