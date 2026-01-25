Illegales Rennen endet auf Rheintalautobahn fatal

Der Unfall geschah gegen 23 Uhr bei Koblach im Bezirk Feldkirch. Die Lenker eines weißen Teslas und eines schwarzen BMW X1 hatten sich offenbar duelliert – mit verheerenden Folgen. Der Fahrer des Tesla verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen prallte gegen die Mittelleitschiene und wurde über die gesamte Fahrbahn gegen die Außenleitschiene geschleudert, bevor er am Pannenstreifen zum Stillstand kam.