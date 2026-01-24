„As abat“ („Es dämmert“)

„Freilich bist du gestolpert. Du hast den Randstein einfach nicht gesehen. Solltest vielleicht mal wieder zum Optiker“, sagte meine Frau, als wir das Restaurant verlassen hatten. „Ich bin gestolpert, weil das Licht so schummrig war. Die Stadt hat kein Geld und spart an der Beleuchtung“, erwiderte ich. – „Ihr Männer seid aber nie um Ausreden verlegen! Und als du auf der Toilette warst, hast du unseren Tisch lange nicht mehr gefunden. Muss ich mir langsam Sorgen machen?“ – „Hör doch auf! Hab genau gewusst, wo wir saßen. War halt in Gedanken. Was schreib ich in der nächsten Kolumne?“ – „Aber dass du den Rüdisser nicht erkannt hast, obwohl wir ihn erst gestern im Konzert getroffen haben, stimmt mich schon nachdenklich.“ – „Ich kann mir keine Gesichter merken. Konnte ich noch nie. Wollte ich auch nie. Wer ist überhaupt dieser Rüdisser?“ – „Ist dir eigentlich aufgefallen, dass du immer steifer wirst? Wenn du dich bückst, kommst du mit deinen Fingern kaum noch zum Boden. Mach mal so ... Siehst du! Sehnenverkürzung nennt man das. Müsstest dringend Altersturnen machen. Soll ich im Internet mal recherchieren?“ – „Das lässt du schön bleiben! Ich klettere noch auf jeden Baum.“ – „Aber runter kommst du nicht mehr.“ – „Blödsinn! Hab im Herbst die Platane tipitopi geschnitten. Sitze ich noch oben?“ – „Nein, aber bis Weihnachten hast du das linke Bein nachgezogen.“ – „Das kam von was anderem. Aber wenn du meinst: As abat.“ – „Was heißt das?“ – „Sagte meine Tante immer und meinte damit, dass es mit ihr abwärts geht. 102 ist sie schließlich geworden.“ – „Aber mit dem Rauchen hörst du endlich auf! Schau, ich will dich nicht verlieren.“ – „Genauso verlierst du mich aber!“