Vorarlberg-Rückkehr?

Ländle-Skipräsident bestätigt Weltcup-Ambitionen

Vorarlberg
25.01.2026 06:25
Zuletzt machte der alpine Skiweltcup im November 2021 in der Zürser Flexenarena einen ...
Zuletzt machte der alpine Skiweltcup im November 2021 in der Zürser Flexenarena einen Vorarlberg-Halt.
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Im November 2020 war der alpine Skiweltcup mit den Parallelrennen in der Zürser Flexenarena nach 26-jähriger Pause wieder nach Vorarlberg zurückkehrt – allerdings nur für zwei Saisonen. Seither müssen die Skifans im westlichsten Bundesland wieder auf echte Heimrennen verzichten. Etwas, das sich ändern soll, geht es nach Peter Scrivener, dem Präsidenten des Vorarlberger Skiverbands.

0 Kommentare

„Mir war klar, dass die Aufgabe als VSV-Präsident intensiv wird. Und das ist sie auch“, erzählt Peter Scrivener, der das Amt im Juni 2025 übernommen hatte. „Allerdings ist es auch so, dass es noch positiver und erfüllender ist, als ich es erwartet hatte. Zumal ich von meinen beiden Vorgängern Patrick Ortlieb und Walter Hlebayna einen sehr gut strukturierten und organisierten Verband übernehmen durfte. Die beiden stehen mir – wenn ich das brauche – auch täglich mit Rat und Tat zur Seite.“

Peter Scrivener ist seit Juni 2025 als Präsident des Vorarlberger Skiverbands im Amt.
Peter Scrivener ist seit Juni 2025 als Präsident des Vorarlberger Skiverbands im Amt.

Auf der Piste mit den Damen
Die brauchte der 57-jährige Lecher am Dienstag aber nicht, als er beim Europacup-Super-G der Damen in St. Anton vor Ort war. Bei strahlendem Sonnenschein durfte er Vanessa Nußbaumer nach zweijähriger Verletzungspause zur Rückkehr aufs EC-Podest gratulieren. „Das freut mich ganz speziell“, sagte Scrivener, der es sich auch nicht nehmen ließ, die VSV-Damen und ihre Trainer Günther Gerhard und Florian Melmer bei der Besichtigung am Rendl abschnittsweise zu begleiten.

Suche nach Piste läuft bereits
Etwas, das er in Zukunft gerne auch wieder auf der Vorarlberger Seite des Arlbergs machen würde. „Wir arbeiten daran, dass wir eine Strecke finden, auf der man Slaloms und Riesentorläufe fahren kann“, verrät Scrivener, der auch im Vorstand des Ski-Club Arlberg sitzt. „Der erste Schritt ist natürlich immer der Europacup, wobei unser Interesse da schon in weiterer Folge dem Weltcup und der WM am Arlberg gilt.“ Die möchte St. Anton ja im Jahr 2033 ausrichten und Zürs hat mit der Flexenarena – wie schon bei der Junioren-WM 2023 – beste Karten, den Parallel-Teamevent auszurichten.

Im November 2021 krönte sich der Vorarlberger Christian Hirschbühl in der Zürser Flexenarena zum ...
Im November 2021 krönte sich der Vorarlberger Christian Hirschbühl in der Zürser Flexenarena zum Heimsieger.

Weltcuperweiterung als Chance fürs Ländle
Was die Ländle-Weltcupambitionen angeht, kommt die Ankündigung von FIS-CEO Urs Lehmann, den Kalender auf bis zu 50 Rennen auszubauen, gerade recht. „Da tun sich Lücken auch in Zeiten auf, in denen viel los ist und wir überlegen, was die Region Lech am Arlberg mit einem Einzugsgebiet bis Bludenz da auf die Füße stellen kann.“ 

