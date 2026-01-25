Ländle-Skipräsident bestätigt Weltcup-Ambitionen

Suche nach Piste läuft bereits

Etwas, das er in Zukunft gerne auch wieder auf der Vorarlberger Seite des Arlbergs machen würde. „Wir arbeiten daran, dass wir eine Strecke finden, auf der man Slaloms und Riesentorläufe fahren kann“, verrät Scrivener, der auch im Vorstand des Ski-Club Arlberg sitzt. „Der erste Schritt ist natürlich immer der Europacup, wobei unser Interesse da schon in weiterer Folge dem Weltcup und der WM am Arlberg gilt.“ Die möchte St. Anton ja im Jahr 2033 ausrichten und Zürs hat mit der Flexenarena – wie schon bei der Junioren-WM 2023 – beste Karten, den Parallel-Teamevent auszurichten.