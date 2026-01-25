America is still great – zumindest in der Musik

Feinheit, Sensibilität und Klarheit statt Protzerei

Die Begeisterung der Zuhörer, die überwiegend selbst Chorsängerinnen und Chorsänger waren, ist mehr als nachvollziehbar, denn der Gesang der zwölf Männer war von einer stratosphärischen Reinheit, ohne jemals steril zu wirken. Da gab es kein Stimmgeprotze, sondern Feinheit, Sensibilität und Klarheit von den höchsten Stimmen, die bis ins Sopranregister vordrangen, bis zu den profunden Bässen. Dass Männer auch das hohe Stimmfach bedienen, wird hierzulande immer noch als außergewöhnlich empfunden, ist aber im angelsächsischen Raum Usus. Schließlich bedeutet das Wort Alt bzw. Altus hoch, ist also traditionell die hohe Stimme.