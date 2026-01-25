Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zwei Schwerverletzte

20-Jährige nach Unfall in ihrem Pkw eingeklemmt

Vorarlberg
25.01.2026 12:20
Aus diesem Wrack musste die 20-Jährige befreit werden.
Aus diesem Wrack musste die 20-Jährige befreit werden.(Bild: Shourot Maurice)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

In der Nacht auf Sonntag hat sich in der Bregenzerwälder Gemeinde Andelsbuch (Vorarlberg) ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignet. Zwei Fahrzeuge waren frontal kollidiert, die beiden Lenker – eine 20-jährige Frau und ein 21-jähriger Mann – erlitten schlimme Verletzungen. 

0 Kommentare

Zugetragen hat sich der Unfall gegen 23.50 Uhr auf der Bregenzerwaldstraße (L200) im Bereich der Sporeneggbrücke. Die 20-jährige Pkw-Lenkerin war von Bezau kommend in Richtung Andelsbuch unterwegs, als sie aus bislang unbekannter Ursache plötzlich mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam ihr just zu diesem Zeitpunkt das Fahrzeug eines 21-jährigen Mannes entgegen, eine Frontalkollision war nicht mehr zu vermeiden.

Auch das zweite am Unfall beteiligte Auto endete als Totalschaden.
Auch das zweite am Unfall beteiligte Auto endete als Totalschaden.(Bild: Shourot Maurice)

Bergeschere im Einsatz
Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurden beide Unfallwagen komplett demoliert. Die 20-Jährige musste von den Einsatzkräften der Feuerwehr mittels Bergeschere aus dem Wrack befreit werden. Beide Unfallbeteiligten erlitten schwere Verletzungen und wurden nach der Erstversorgung durch die herbeigeeilten Notärzte von den Rettungskräften in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Wie sich herausstellte, war der 21-Jährige stark alkoholisiert und hätte nicht mehr am Steuer sitzen dürfen. 

Unfallfahrzeuge beschlagnahmt
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch sind beide Fahrzeuge sichergestellt worden. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde weiters ein Sachverständiger hinzugezogen. Die L200 musste während der Unfallaufnahme für den gesamten Verkehr gesperrt werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-1° / 1°
Symbol Schneefall
Bludenz
-1° / 3°
Symbol Schneeregen
Dornbirn
1° / 3°
Symbol leichter Regen
Feldkirch
-1° / 3°
Symbol leichter Regen

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
227.005 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
188.708 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Wirtschaft
USA fürchten einen Finanz-Hammer, den niemand will
127.992 mal gelesen
Selbst Trumps „Narrenfreiheit“ kennt Grenzen.
Mehr Vorarlberg
Zwei Schwerverletzte
20-Jährige nach Unfall in ihrem Pkw eingeklemmt
Ach, übrigens...
Die Revolution des Bobsports
Krone Plus Logo
„Krone“-Interview
AK-Boss fürchtet um den sozialen Frieden im Ländle
Mehrere Verletzte
Illegales Rennen endet auf Rheintalautobahn fatal
Krone Plus Logo
„Frankreichs Lilien“
Anna Hensler: Erste Bestsellerautorin Vorarlbergs
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf