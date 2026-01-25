20-Jährige nach Unfall in ihrem Pkw eingeklemmt

In der Nacht auf Sonntag hat sich in der Bregenzerwälder Gemeinde Andelsbuch (Vorarlberg) ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignet. Zwei Fahrzeuge waren frontal kollidiert, die beiden Lenker – eine 20-jährige Frau und ein 21-jähriger Mann – erlitten schlimme Verletzungen.
Zugetragen hat sich der Unfall gegen 23.50 Uhr auf der Bregenzerwaldstraße (L200) im Bereich der Sporeneggbrücke. Die 20-jährige Pkw-Lenkerin war von Bezau kommend in Richtung Andelsbuch unterwegs, als sie aus bislang unbekannter Ursache plötzlich mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam ihr just zu diesem Zeitpunkt das Fahrzeug eines 21-jährigen Mannes entgegen, eine Frontalkollision war nicht mehr zu vermeiden.
Bergeschere im Einsatz
Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurden beide Unfallwagen komplett demoliert. Die 20-Jährige musste von den Einsatzkräften der Feuerwehr mittels Bergeschere aus dem Wrack befreit werden. Beide Unfallbeteiligten erlitten schwere Verletzungen und wurden nach der Erstversorgung durch die herbeigeeilten Notärzte von den Rettungskräften in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Wie sich herausstellte, war der 21-Jährige stark alkoholisiert und hätte nicht mehr am Steuer sitzen dürfen.
Unfallfahrzeuge beschlagnahmt
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch sind beide Fahrzeuge sichergestellt worden. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde weiters ein Sachverständiger hinzugezogen. Die L200 musste während der Unfallaufnahme für den gesamten Verkehr gesperrt werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.