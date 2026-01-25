20-Jährige nach Unfall in ihrem Pkw eingeklemmt

Bergeschere im Einsatz

Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurden beide Unfallwagen komplett demoliert. Die 20-Jährige musste von den Einsatzkräften der Feuerwehr mittels Bergeschere aus dem Wrack befreit werden. Beide Unfallbeteiligten erlitten schwere Verletzungen und wurden nach der Erstversorgung durch die herbeigeeilten Notärzte von den Rettungskräften in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Wie sich herausstellte, war der 21-Jährige stark alkoholisiert und hätte nicht mehr am Steuer sitzen dürfen.