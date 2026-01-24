Bevölkerung im Ländle wuchs nur minimal

86.900 Ausländer aus 156 Nationen

Die Bevölkerungsentwicklung wird neben der Geburtenbilanz (Saldo aus Geburten minus Sterbefälle) durch die Wanderungsbilanz (Saldo aus Zuzügen minus Wegzüge) bestimmt. Auffallend ist, dass der Faktor Zuwanderung im Jahr 2025 nur mehr zu 32,2 Prozent, der Geburtenüberschuss hingegen zu 67,8 Prozent zum Bevölkerungswachstum beigetragen hat. Insgesamt leben etwa 86.900 Ausländerinnen und Ausländer aus über 156 unterschiedlichen Nationen in Vorarlberg. Ihr Anteil an der Wohnbevölkerung liegt bei 21,1 Prozent und ist gegenüber dem Vorjahr um 0,1 Prozentpunkte gestiegen. Die größte ausländische Bevölkerungsgruppe bilden 43.367 EU-Bürger, wovon fast die Hälfte (20.794) Deutsche sind.