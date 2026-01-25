Autoknacker-Duo auf frischer Tat ertappt

Samstagfrüh ging bei der Vorarlberger Landesleitzentrale die Meldung ein, dass zwei verdächtige Personen sich auf einem privaten Vorplatz beim Schulweg in Höchst an einem verschlossenen Auto zu schaffen gemacht hätten. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten Beamte der örtlichen Polizeiinspektion bereits wenig später im Bereich des Höchster Kirchplatzes zwei Tatverdächtige im Alter von 26 und 34 Jahren anhalten.