Diebesgut konfisziert

Autoknacker-Duo auf frischer Tat ertappt

Vorarlberg
25.01.2026 13:13
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Samstagfrüh sind der Polizei in Höchst zwei Autodiebe ins Netz gegangen. Zuvor waren die beiden Männer von Zeugen beim Versuch beobachtet worden, ein abgesperrtes Fahrzeug aufzubrechen. 

0 Kommentare

Samstagfrüh ging bei der Vorarlberger Landesleitzentrale die Meldung ein, dass zwei verdächtige Personen sich auf einem privaten Vorplatz beim Schulweg in Höchst an einem verschlossenen Auto zu schaffen gemacht hätten. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten Beamte der örtlichen Polizeiinspektion bereits wenig später im Bereich des Höchster Kirchplatzes zwei Tatverdächtige im Alter von 26 und 34 Jahren anhalten.   

Sonnenbrillen, Kreditkarten und Bargeld sichergestellt
Bei der anschließenden Personendurchsuchung konfiszierten die Polizisten diverses Diebesgut, darunter Sonnenbrillen, Kreditkarten und Bargeld. Nach ersten Ermittlungsergebnissen sind die beiden Männer verdächtig, zwei vollendete und vier versuchte Diebstähle aus verschiedenen Fahrzeugen begangen zu haben. Sie wurden auf freiem Fuß angezeigt.

Vorarlberg
