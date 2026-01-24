Kosmopolitisches Meisterkonzert in Bregenz

Die Symphoniker in Hochform

Wirklich mitreißend jedoch gelang das Werk nach der Pause, den Enigma-Variationen von Edward Elgar. Hier konnten die Wiener Symphoniker, die sich in Hochform präsentierten und sich offenbar mit dem Dirigenten Alexander Soddy bestens verstanden, noch einmal alle ihre Trümpfe ausspielen: wunderbare Soli, ein sensibles Zusammenspiel bei großer Orchesterbesetzung dank der engagierten Führung des Dirigenten und ein Klang, in den man sich rückhaltlos hineinfallen lassen konnte. Doch bei aller Internationalität an diesem Abend kam dieses Konzertprojekt schließlich aus Wien, und so gab es als Zugaben gleich zwei Polkas von „Schani“ Strauß, darunter den „Vergnügungszug“ mit originalem Signalton. Fuhren die Wiener Symphoniker etwa nach diesem letzten Konzert ihrer Bundesländertournee, die sie auch nach Linz und Salzburg führte, umweltfreundlich mit dem Zug nach Hause? Wäre sympathisch!