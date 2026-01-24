Schüler half mit, Konto von Ex-Ärztin zu plündern

Handy zur Verfügung gestellt

Er habe die Überweisungen nicht selbst durchgeführt, so Schüler, „aber ich habe mein Handy zur Verfügung gestellt“. Laut seinen Angaben seien ihm dafür zwischen 200 und 300 Euro Provision versprochen worden. Vor Gericht spricht er von einem „unguten Gefühl“ und von Warnungen seines Bruders. Richterin Sabrina Tagwercher findet klare Worte: Das schnelle Geld sei zu verlockend gewesen, die vom Schüler angeführte Angst vor den Hintermännern erkennt der Schöffensenat nicht – „die Kommunikation war locker, Treffen fanden an öffentlichen Orten statt“. Ein Rückzug oder der Gang zur Polizei wären folglich möglich gewesen. Das Urteil: vier Monate bedingte Haft und 1200 Euro Geldstrafe. Für die abgezockte Ärztin bleibt wenig Hoffnung. Nur etwa 16.000 Euro konnten gesichert werden, der Rest ist verschwunden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.