Vandalen demolierten abgestellte Fahrzeuge
Polizei sucht Zeugen
Im Zeitraum von Freitagabend (18 Uhr) bis Samstagmorgen (9 Uhr) haben unbekannte Täter in Dornbirn mindestens zehn geparkte Pkw beschädigt. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Zugetragen haben sich die Vandalenakte in den Bereichen „Im Dreiangel“, „Brückengasse“ und „Im Hag“. Zumindest zehn dort geparkte Autos sind – vermutlich mit einem Schlüssel – sowohl an den Seiten als auch teils an den Motorhauben zerkratzt worden.
Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dornbirn oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
