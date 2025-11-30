Charlènes Zwillinge eröffnen Weihnachten in Monaco

Die Zwillinge von Fürstin Charlène und Fürst Albert von Monaco haben am Wochenende ein richtiges Weihnachtsmärchen erlebt. Gemeinsam mit ihren Eltern eröffneten Erbprinz Jacques und Prinzessin Gabriella, die am 10. Dezember elf Jahre alt werden, die festliche Lichtersaison des Fürstentums und verwandelten den Casino Place im historischen Herzen von Monte-Carlo in ein funkelndes Weihnachtswunderland.