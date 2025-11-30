Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fürstliche Wintermagie

Charlènes Zwillinge eröffnen Weihnachten in Monaco

Royals
30.11.2025 12:21
Die Fürstenfamilie posiert mit dem Weihnachtsmann vor dem beleuchteten Weihnachtsbaum.
Die Fürstenfamilie posiert mit dem Weihnachtsmann vor dem beleuchteten Weihnachtsbaum.(Bild: Viennareport)

Die Zwillinge von Fürstin Charlène und Fürst Albert von Monaco haben am Wochenende ein richtiges Weihnachtsmärchen erlebt. Gemeinsam mit ihren Eltern eröffneten Erbprinz Jacques und Prinzessin Gabriella, die am 10. Dezember elf Jahre alt werden, die festliche Lichtersaison des Fürstentums und verwandelten den Casino Place im historischen Herzen von Monte-Carlo in ein funkelndes Weihnachtswunderland.

0 Kommentare

Organisiert von der Seebadengesellschaft SBM markierte die Zeremonie den stimmungsvollen Auftakt der Feierlichkeiten zum Jahresende. Bei Einbruch der Dunkelheit und unter den warmen Blicken ihrer Eltern durften die Zwillinge, sichtlich begeistert, das fürstliche Lichterspektakel starten.

Mit einem Druck auf den Knopf erstrahlte zum Vergnügen der Kinder zuerst der monumentale Weihnachtsbaum, kurz darauf folgten fünf riesige Schneekugeln, bevor die Fassade des legendären Casinos in einer kunstvollen Klang- und Lichtshow aufleuchtete.

Lesen Sie auch:
Fürstin Charlène am Nationalfeiertag: Mit ihrer Hochzeits-Tiara, die sie 14 Jahre lang nicht ...
14 Jahre verschwunden!
Fürstin Charlène trägt plötzlich Tiara der Liebe!
20.11.2025
Mini-Royal im Luxus
Hier trägt Prinzessin Gabriella 1000-Euro-Poncho
29.11.2025

Riesenschneekugeln und Spieluhren
Nach dem offiziellen Startschuss schlenderte die Fürstenfamilie zusammen mit SBM-Delegiertem Stéphane Valeri und Staatsminister Christophe Mirmand über den festlich geschmückten Platz, um die übergroßen Schneekugeln zu bestaunen, die nun den „Monte-Carlo Weihnachtszauber“ verkörpern.

Jede von ihnen ist wie eine riesige Spieluhr gestaltet und erzählen mit einer liebevoll inszenierten Szene die Abenteuer von Rentieren und anderen Weihnachtsfiguren.

Die Fürstenfamilie bestaunt eine der riesigen Schneekugeln.
Die Fürstenfamilie bestaunt eine der riesigen Schneekugeln.(Bild: Viennareport)

Für einen weiteren herzerwärmenden Höhepunkt sorgte der Weihnachtsmann höchstpersönlich: Er begrüßte die Kinder und schenkte Fürstin Charlène sogar eine herzliche Umarmung.

Der Weihnachtsmann begrüßte die Fürstin besonders herzlich.
Der Weihnachtsmann begrüßte die Fürstin besonders herzlich.(Bild: Viennareport)

Auch modisch setzte die fürstliche Familie weihnachtliche Glanzpunkte. Prinz Jacques erschien im eleganten Partnerlook mit seinem Vater – im Anzug, blauem Mantel und passender Krawatte. Prinzessin Gabriella bezauberte in einem weißen Kostüm aus Alpaka-Wolle von Dior. Fürstin Charlène strahlte in einem exquisiten braunen Etro-Mantel mit feinem Paisley-Muster.

Prinz Jacques trug Partnerlook mit seinem Vater, Prinzessin Gabriella war ganz in Weiß gekleidet ...
Prinz Jacques trug Partnerlook mit seinem Vater, Prinzessin Gabriella war ganz in Weiß gekleidet und damit auf den Schal ihrer Mama abgestimmt.(Bild: Viennareport)

Mit der zauberhaften Illumination, der Weihnachtsmusik und den vielen funkelnden Details hat Monaco eindrucksvoll gezeigt, wie königlich festliche Stimmung aussehen kann – und die jungen Zwillinge durften erneut beweisen, dass sie echte Stars im weihnachtlichen Lichterglanz des Fürstentums sind.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Albert von Monaco
Weihnachten
WochenendeElternKinder
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
240.458 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Salzburg
Red Bull startet eine neue Tochterfirma
118.197 mal gelesen
Die neue Firma im Reich von Red-Bull-Miteigentümer Mark Mateschitz hat ihren Sitz in der ...
Gericht
„Mein Kind hat für den eigenen Tod bezahlt“
109.493 mal gelesen
Caros Mutter mit einem „Krone“-Bericht über die junge Frau, die als junger, gesunder Mensch aus ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Selenskyjs Bürochef nach Razzia zurückgetreten
652 mal kommentiert
Andrij Jermak war Leiter des Büros von Präsident Selenskyj.
Mehr Royals
Fürstliche Wintermagie
Charlènes Zwillinge eröffnen Weihnachten in Monaco
William gesteht:
Sein neues Hobby mit Kate sorgt für Gekreische
Mini-Royal im Luxus
Hier trägt Prinzessin Gabriella 1000-Euro-Poncho
Umzug nach Mauritius
Prinz Harrys Ex teilt Fotos ihrer Traumhochzeit
„Gute Gastgeberin“
Meghan plaudert Details zu Thanksgiving-Feier aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf