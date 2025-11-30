Charlènes Zwillinge eröffnen Weihnachten in Monaco

Die Zwillinge von Fürstin Charlène und Fürst Albert von Monaco haben am Wochenende ein richtiges Weihnachtsmärchen erlebt. Gemeinsam mit ihren Eltern eröffneten Erbprinz Jacques und Prinzessin Gabriella, die am 10. Dezember elf Jahre alt werden, die festliche Lichtersaison des Fürstentums und verwandelten den Casino Place im historischen Herzen von Monte-Carlo in ein funkelndes Weihnachtswunderland.
Organisiert von der Seebadengesellschaft SBM markierte die Zeremonie den stimmungsvollen Auftakt der Feierlichkeiten zum Jahresende. Bei Einbruch der Dunkelheit und unter den warmen Blicken ihrer Eltern durften die Zwillinge, sichtlich begeistert, das fürstliche Lichterspektakel starten.
Mit einem Druck auf den Knopf erstrahlte zum Vergnügen der Kinder zuerst der monumentale Weihnachtsbaum, kurz darauf folgten fünf riesige Schneekugeln, bevor die Fassade des legendären Casinos in einer kunstvollen Klang- und Lichtshow aufleuchtete.
Riesenschneekugeln und Spieluhren
Nach dem offiziellen Startschuss schlenderte die Fürstenfamilie zusammen mit SBM-Delegiertem Stéphane Valeri und Staatsminister Christophe Mirmand über den festlich geschmückten Platz, um die übergroßen Schneekugeln zu bestaunen, die nun den „Monte-Carlo Weihnachtszauber“ verkörpern.
Jede von ihnen ist wie eine riesige Spieluhr gestaltet und erzählen mit einer liebevoll inszenierten Szene die Abenteuer von Rentieren und anderen Weihnachtsfiguren.
Für einen weiteren herzerwärmenden Höhepunkt sorgte der Weihnachtsmann höchstpersönlich: Er begrüßte die Kinder und schenkte Fürstin Charlène sogar eine herzliche Umarmung.
Auch modisch setzte die fürstliche Familie weihnachtliche Glanzpunkte. Prinz Jacques erschien im eleganten Partnerlook mit seinem Vater – im Anzug, blauem Mantel und passender Krawatte. Prinzessin Gabriella bezauberte in einem weißen Kostüm aus Alpaka-Wolle von Dior. Fürstin Charlène strahlte in einem exquisiten braunen Etro-Mantel mit feinem Paisley-Muster.
Mit der zauberhaften Illumination, der Weihnachtsmusik und den vielen funkelnden Details hat Monaco eindrucksvoll gezeigt, wie königlich festliche Stimmung aussehen kann – und die jungen Zwillinge durften erneut beweisen, dass sie echte Stars im weihnachtlichen Lichterglanz des Fürstentums sind.
