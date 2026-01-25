Vorteilswelt
„Krone"-Kolumne

Frauen ans Gewehr

Kolumnen
25.01.2026 06:11
(Bild: Imre Antal)
Porträt von Franziska Trost
Von Franziska Trost
Und wo ist da jetzt die Gleichberechtigung? Wie das Amen im Gebet kommt diese Frage auf, sobald es um die Wehrpflicht nur für Männer in Österreich geht. Und es ist es ja auch eine tolle Frage, über die man unbedingt diskutieren muss: Wo ist die Gleichberechtigung?

Wenn Frauen immer noch 18,4 Prozent weniger verdienen als Männer? In Luxemburg dagegen bekommen Frauen bereits um 1%mehr.

Wo ist die Gleichberechtigung, wenn Pensionen für Frauen um 40 % niedriger sind - und oft die Altersarmut droht?

Wo ist die Gleichberechtigung, wenn in Österreich immer noch so viele Frauen durch patriarchale Gewalt ermordet werden?

Wo ist die Gleichberechtigung, wenn Frauen die meiste Care-Arbeit übernehmen – und das unbezahlt?

Wo ist die Gleichberechtigung, wenn Frauen in den Sozialen Medien so viel Hass über sich ergehen lassen müssen und noch viel zu wenig dagegen getan wird?

Wo ist die Gleichberechtigung, wenn reaktionäre Strömungen traditionelle Geschlechterrollen feiern – und die sinnbildliche „Frau am Herd“ wieder zur Idealvorstellung wird?

Wo ist die Gleichberechtigung, wenn in der Kommission für die weibliche Wehrpflicht „mehr Mitglieder mit dem Namen Peter als Frauen sitzen“ (so, Meri Disoski, Frauensprecherin der Grünen)? Und ja nicht einmal die Tiroler Schützen Frauen ans Gewehr lassen.

Also lasst uns gerne über die Wehrpflicht für Frauendiskutieren – wenn diese so oft gestellten Fragen endlich beantwortet sind.

