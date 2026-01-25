Vorteilswelt
Maßnahme erfolgreich?

Kein Social Media: Wie junge Australier reagieren

Leben
25.01.2026 06:50
Das australische Verbot der Nutzung von Social-Media-Kanälen wie Twitter, Instagram und YouTube ...
Das australische Verbot der Nutzung von Social-Media-Kanälen wie Twitter, Instagram und YouTube hat weltweit Beachtung gefunden.(Bild: Bloomberg)
Porträt von Sandra Wobrazek
Von Sandra Wobrazek

Australien gilt mit seinem Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige als Vorreiter im digitalen Kinderschutz. Die Jugendlichen schwanken zwischen Erleichterung und Unmut, während Experten sich erfreut zeigen. Aktuell denken bereits andere Länder an ähnliche Maßnahmen.

Für die meisten australischen Teenager war der 10. Dezember 2025 alles andere als ein Freudentag. An ihm trat ein Gesetz in Kraft, mit dem „Down Under“ einen weltweit einzigartigen Versuch wagt: Menschen unter 16 Jahren dürfen keine eigenen Social-Media-Konten mehr betreiben.

Loading
Maßnahme erfolgreich?
Kein Social Media: Wie junge Australier reagieren
