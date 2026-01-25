Was in Pflege hinter verschlossenen Türen passiert

„Wenn die schwarze Luft kommt, dreht er durch.“ Anton (Name geändert), Tiroler, um die 50 Jahre, erzählt über seinen 84-jährigen Vater: „Bis zum Sommer war noch alles in Ordnung. Dann bekam er eine Gallenblasenentzündung und eine Sepsis, er wäre fast gestorben.“ Notoperation, Delir, Pflegestufe 6. Bis heute brauche der Vater bei jeder Verrichtung Hilfe. Und wenn es anfängt zu dämmern, wenn die schwarze Luft kommt, werde er nervös, fahrig und auch gewalttätig dem Pflegepersonal gegenüber.