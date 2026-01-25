US-Freeclimber bezwingt Wolkenkratzer in Taipeh

Millionen für Kletterer

Für die Aktion soll Honnold von Netflix einen mittleren sechsstelligen Dollar-Betrag ausgezahlt bekommen, wie die „New York Times“ unter Berufung auf anonyme Quellen berichtete. Er selbst sagte der US-Tageszeitung lediglich, dass es sich zwar um einen „peinlich hohen Betrag“ handeln würde, er den Wolkenkratzer aber auch umsonst besteigen würde.