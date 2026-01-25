Vorteilswelt
Ski-Ticker

Slalom in Spindlermühle ab 9.30 Uhr LIVE

Ski Alpin
25.01.2026 06:19
Mikaela Shiffrin kann sich schon heute die kleine Kristallkugel sichern.
Mikaela Shiffrin kann sich schon heute die kleine Kristallkugel sichern.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Heute steigt in Spindlermühle der Damen-Slalom. Mit sportkrone.at sind Sie ab 9.30 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.

Hier gibt es den Liveticker:

Mikaela Shiffrin liegt in der Disziplinenwertung 268 Punkte vor Camille Rast und kann die kleine Kristallkugel schon fixieren.

Lisa Hörhager
Lisa Hörhager(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Um zu den Winterspielen zu kommen, müssen einige Österreicherinnen noch aufzeigen. Lisa Hörhager könnte heute noch das Ticket für Cortina d‘Ampezzo lösen. Im Slalom gilt neben der Flachau-Dritten Katharina Truppe seit dem Salzburgrennen mit Platz zehn Katharina Huber als fix. Weiters versuchen sich Natalie Falch und Katharina Gallhuber. Franziska Gritsch ist ebenso in Spindlermühle dabei, sie hat aber als 17. in Gurgl nur ein Saisonergebnis stehen.

Folgen Sie uns auf