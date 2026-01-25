Slalom in Spindlermühle ab 9.30 Uhr LIVE

Um zu den Winterspielen zu kommen, müssen einige Österreicherinnen noch aufzeigen. Lisa Hörhager könnte heute noch das Ticket für Cortina d‘Ampezzo lösen. Im Slalom gilt neben der Flachau-Dritten Katharina Truppe seit dem Salzburgrennen mit Platz zehn Katharina Huber als fix. Weiters versuchen sich Natalie Falch und Katharina Gallhuber. Franziska Gritsch ist ebenso in Spindlermühle dabei, sie hat aber als 17. in Gurgl nur ein Saisonergebnis stehen.