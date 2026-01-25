„Ich wollte früher Nachrichtensprecher werden“

„Krone“: Herr Landesrat Aigner, schön, dass es mit einem Essen in der „Lungauer Speis“ der Landwirtschaftlichen Fachschule (LFS) Tamsweg klappt. Starten wir von ganz vorne: Wie hat ein so junger Mensch wie Sie überhaupt Begeisterung für Politik entwickelt?

Maximilian Aigner: Das habe ich eigentlich als Kind schon gehabt. Bei uns zuhause gab es nur ORF1 und ORF2. Also habe ich anstatt irgendwelcher Kinderserien halt die ZIB geschaut. Die Persönlichkeiten, über die dort gesprochen wurde, haben mich interessiert und ich habe angefangen, zu hinterfragen, wer das alles ist und was die so machen. Irgendwie hat mir das was gegeben. Daraus ist dann in weiterer Folge der Wunsch entstanden, sich selbst einzubringen und etwas bewegen zu wollen.