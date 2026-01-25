Zwei Routiniers stellen besonderen Kitz-Rekord auf

Bauen sie den Rekord sogar noch aus?

Das hat vor ihnen noch kein Ski-Rennläufer geschafft. Innerhofer, der in dieser Saison auch mit 41 Jahren weiterhin immer wieder für sportliche Ausrufezeichen sorgt, fuhr am Samstag in die Punkteränge und beendete die Abfahrt auf dem 28. Platz. Er darf im starken italienischen Speedteam sogar für die Olympischen Spiele planen. Baumann hingegen musste sich mit dem 43. Rang zufriedengeben.