Zwei Routiniers stellen besonderen Kitz-Rekord auf

Romed Baumann (40) und Christof Innerhofer (41) haben am Samstag in Kitzbühel einen besonderen Rekord aufgestellt. Die beiden Ski-Routiniers nahmen die legendäre Abfahrt nämlich schon zum insgesamt 22. Mal in Angriff – so oft wie noch keiner vor ihnen.
Große Emotionen gehören zum Kitz-Wochenende dazu: Giovanni Franzoni jubelte am Samstag im Zielraum über seinen ersten Sieg in Kitzbühel – bei Marco Odermatt wiederum entlud sich der Frust darüber, dass es mit dem heiß ersehnten Abfahrtstriumph auf der Streif erneut nicht klappen wollte. Abseits des Kampfes um den Tagessieg durften sich aber auch zwei Routiniers wie Sieger fühlen.
Denn sie sorgten für eine unglaubliche Bestmarke! Während sich viele schon nicht vorstellen können, Mausefalle, Seidelalmsprung und Co. überhaupt einmal in Angriff zu nehmen, haben Innerhofer und Baumann dieses Kunststück bereits zum 22. Mal geschafft.
Bauen sie den Rekord sogar noch aus?
Das hat vor ihnen noch kein Ski-Rennläufer geschafft. Innerhofer, der in dieser Saison auch mit 41 Jahren weiterhin immer wieder für sportliche Ausrufezeichen sorgt, fuhr am Samstag in die Punkteränge und beendete die Abfahrt auf dem 28. Platz. Er darf im starken italienischen Speedteam sogar für die Olympischen Spiele planen. Baumann hingegen musste sich mit dem 43. Rang zufriedengeben.
Ob einer aus dem Duo die Bestmarke im kommenden Jahr sogar noch einmal nach oben schraubt, ist derzeit noch nicht ausgeschlossen. Am Skifahren haben die beiden Routiniers scheinbar noch richtig Spaß.
