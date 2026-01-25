Nach nur einem Durchgang: Eder landet auf Platz 11

„Heute bin ich leider nicht so gut auf der Schanze zurechtgekommen. Es war ein schwieriger Tag mit nur einem Sprung. Das nutzt aber nichts. Jetzt ist die Asientour vorbei und wir reisen nach Hause“, erklärte Eder nach ihrem 113-m-Sprung. Sie freut sich nach langen Tagen und vielen Reisen auf die Rückkehr nach Europa. „Nächste Woche steht mit Willingen wieder eine Großschanze an. Die Bedingungen können dort ebenfalls sehr herausfordernd sein, daher ist Geduld gefragt“, sagte die Salzburgerin. Julia Mühlbacher landete als zweite Österreicherin auf Platz 20.