Scharf geschossen: Da staunt sogar eine Legende!

20 Schüsse. 20 Treffer. Urplötzlich packte die Steirerin Tamara Steiner in Nove Mesto (Tch) die bisher beste Leistung ihrer gesamten Karriere aus. Welche die Basis zu Platz sechs im Weltcup-Einzel legte. Bei ihrem ersten Einsatz in dieser Saison im Weltcup überhaupt – davor war die 28-Jährige vom WSV Ramsau ja „nur“ im zweitrangigen IBU-Cup unterwegs.