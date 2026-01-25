Scharf geschossen: Da staunt sogar eine Legende!

Demonstrant tot: „Plante Massaker an Polizisten“
Damit hat keiner gerechnet! Die 28-jährige Ennstalerin Tamara Steiner überraschte am Freitag mit ihrem sechsten Platz im Biathlon-Einzelbewerb in Nove Mesto die Fachwelt. Die Frage aller Fragen aus Sicht der Steirerin: War das jetzt der Sprung für die heurige Weltcup-Debütantin (!) zu Olympia?
20 Schüsse. 20 Treffer. Urplötzlich packte die Steirerin Tamara Steiner in Nove Mesto (Tch) die bisher beste Leistung ihrer gesamten Karriere aus. Welche die Basis zu Platz sechs im Weltcup-Einzel legte. Bei ihrem ersten Einsatz in dieser Saison im Weltcup überhaupt – davor war die 28-Jährige vom WSV Ramsau ja „nur“ im zweitrangigen IBU-Cup unterwegs.
