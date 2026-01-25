Geschichtsträchtiges Tauziehen um „Brocken Eis“

Donald Trump und die so mächtigen Tech-Milliardäre leben in zwei Welten: der US-Präsident in der Vergangenheit, die KI-Herrscher in der Zukunft. Trump speist seine Machtfantasien aus dem Aufstieg der USA im 19. Jahrhundert, die Tech-Giganten aus ihren Wetten auf das 22. Jahrhundert. Im Hier und Jetzt verbindet sie das gemeinsame Interesse an Grönland.