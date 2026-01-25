Wissen Red-Bull-Athleten, wie Bier schmeckt?

Johannes Wibmer zu Gast im „Krone“-Weltcup-Haus in Kitzbühel! Der 21-jähriger Red-Bull-Motocross-Freestyler (mehr spektakuläre Videos von ihm gibt‘s hier) spricht über seinen außergewöhnlichen Beruf, sein „Streif-Debüt“, seine Ski-Expertise und über die Frage, ob Red-Bull-Athleten wissen, wie Bier schmecken (alles im Video oben).