Johannes Wibmer

Wissen Red-Bull-Athleten, wie Bier schmeckt?

Sport-Mix
25.01.2026 06:30
0 Kommentare

Johannes Wibmer zu Gast im „Krone“-Weltcup-Haus in Kitzbühel! Der 21-jähriger Red-Bull-Motocross-Freestyler (mehr spektakuläre Videos von ihm gibt‘s hier) spricht über seinen außergewöhnlichen Beruf, sein „Streif-Debüt“, seine Ski-Expertise und über die Frage, ob Red-Bull-Athleten wissen, wie Bier schmecken (alles im Video oben).

