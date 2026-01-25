Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Papageien-Bleibe

Dringend gesucht: Helfende Hände für bunte Vögel

Tierecke
25.01.2026 07:43
Porträt von Maggie Entenfellner
Porträt von Katharina Lattermann
Von Maggie Entenfellner und Katharina Lattermann

Seit vielen Jahren ist die „ARGE Papageienschutz“ ein wichtiges Auffangzentrum für gefiederte Exoten. Sittiche, Papageien, Kakadus – über 200 Vögel konnten aus schlechter Haltung befreit werden und haben in der ARGE ein sicheres Zuhause gefunden. Doch nun steht ein Umzug an, der den Verein an seine Grenzen bringt. Die „Krone“ hilft mit, ein neues Heim zu schaffen!

0 Kommentare

Das beliebte Vogelschutz-Zentrum muss nach mehreren Jahren seinen alten Standort in der Augasse am Alsergrund verlassen. Eine Großbaustelle verdrängt die gefiederten Schützlinge – doch nach langer, nervenaufreibender Suche wurde endlich ein neues Zuhause gefunden: im 11. Bezirk in Wien. 

Wer hilft mit?
Ab Mitte März sucht die ARGE Papageienschutz daher dringend freiwillige Helfer, die mit Herz, Muskelkraft und Know-how dafür sorgen, dass „Daisy“, „Asterix“ und Co. bald wieder sicher untergebracht sind. „Dieser Umzug ist für uns eine enorme Herausforderung – organisatorisch, finanziell und emotional“, sagt Nadja Ziegler, Leiterin der ARGE Papageienschutz.

Tierecke-Leiterin Maggie Entenfellner im Gespräch mit ARGE Papageienschutz Vereinsobfrau Nadja ...
Tierecke-Leiterin Maggie Entenfellner im Gespräch mit ARGE Papageienschutz Vereinsobfrau Nadja Ziegler. Papagei „Daisy“ war besonders neugierig und zutraulich.(Bild: Katharina Lattermann)

„Unsere Tiere haben oft schlimme Schicksale hinter sich. Jetzt brauchen sie Menschen, die ihnen helfen, wieder anzukommen. Hier geht es nicht um Perfektion, sondern um Einsatz“, betont Ziegler. „Jede helfende Hand zählt – auch für ein paar Stunden.“

Werden auch Sie Mitglied bei „Team Tierschutz“ und engagieren sich ehrenamtlich im Tierschutz.
Werden auch Sie Mitglied bei „Team Tierschutz“ und engagieren sich ehrenamtlich im Tierschutz.(Bild: Ольга Клецкова - stock.adobe.com)

Was wird gebraucht: 

  • Gärtnerisch Begabte, um den Garten (mit Weinreben) auf Vordermann zu bringen
  • Handwerklich Erfahrene für den Auf- und Abbau großer Volieren etc.
  • Helfer, die Beton aufstemmen, Erde freilegen und Material entsorgen
  • Unterstützung beim Putzen, Kärcher-Arbeiten, etc.
  • Menschen mit Auto oder Kastenwagen für Transport
  • Bitte melden Sie sich mit Ihren Daten und in welchem Bereich Sie helfen möchten unter arge@papageienschutz.org 

Tiere brauchen Schutz – und Solidarität 
Auch Maggie Entenfellner, Leiterin der Krone-Tierecke, unterstützt den Aufruf nachdrücklich: „Die ARGE Papageienschutz leistet seit Jahren unglaubliche Arbeit für Tiere, die sonst niemand will. Dass sie nun wegen eines Bauprojekts umsiedeln müssen, zeigt einmal mehr, wie verletzlich Tierschutz ist. Genau deshalb dürfen wir sie jetzt nicht allein lassen.“

Über 200 Schützlinge haben bei der ARGE Papageienschutz ein Zuhause gefunden.
Über 200 Schützlinge haben bei der ARGE Papageienschutz ein Zuhause gefunden.(Bild: Katharina Lattermann)

Gemeinsam stark
Hilfe wurde auch von „Tierschutz Austria“ angekündigt, denn dort wird Zusammenhalt untereinander großgeschrieben. Das anlässlich der letzten Hochwasserkatastrophe ins Leben gerufene „Team Tierschutz“ ist eine Gemeinschaft mit über 2.000 Freiwilligen, die sich in WhatsApp-Gruppen organisieren. Das Team ist täglich bei Rettungsaktionen, Auswilderungen oder anderen Tätigkeiten im Einsatz. In über 1.000 Einsätzen seit Gründung konnten so zahlreiche Leben gerettet werden.

Spendenkonto

  • „Verein Freunde der Tierecke“
    IBAN: AT93 6000 0000 9211 1811
    BIC: BAWAATWW Kennwort: Papagei
  • Oder bequem online hier spenden!

„Wir werden auch bei uns nach Leuten suchen, die den Umzug tatkräftig unterstützen möchten. Es ist Ehrensache, dass wir andere Vereine unterstützen, wenn sie nach Hilfe fragen“, zeigt sich Tierheim Leiter Stephan Scheidl zuversichtlich. 

Jeder Euro hilft
Natürlich bedeutet so ein Umzug auch eine große finanzielle Belastung. Das neue Gebäude muss erst adaptiert und artgerecht eingerichtet werden. So soll etwa auch ein Flugtunnel entstehen, damit die Vögel auch so richtig ihre Flügel heben und durch die Luft schweben können. Die Tierecke bittet um Spenden, damit das neue Schutzzentrum bald wieder richtig durchstarten kann. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Sie sind eigensinnig, grazil, haben sieben Leben und wissen ganz genau, wie sie den Menschen an ...
Weltkatzentag
„Von den Schnurrhaaren bis zur Schwanzspitze“
Wildkatzen sind scheu, werden sich künftig aber häufiger bei uns zeigen lassen.
Krone Plus Logo
In ganz Kärnten
Majestätische Wildkatzen sind wieder im Anmarsch
Die „Krone“ deckt auf
Schwere Missstände im Affen-Labor der Uni Wien
Krone Plus Logo
Schwerer Abschied
Zwilling im Körper: Fohlen verliert Kampf um Leben
Nach tödlicher Attacke
„Hunde sollten jährlich überprüft werden!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
209.741 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
158.112 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Wirtschaft
USA fürchten einen Finanz-Hammer, den niemand will
116.471 mal gelesen
Selbst Trumps „Narrenfreiheit“ kennt Grenzen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf