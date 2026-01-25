Dringend gesucht: Helfende Hände für bunte Vögel

Jeder Euro hilft

Natürlich bedeutet so ein Umzug auch eine große finanzielle Belastung. Das neue Gebäude muss erst adaptiert und artgerecht eingerichtet werden. So soll etwa auch ein Flugtunnel entstehen, damit die Vögel auch so richtig ihre Flügel heben und durch die Luft schweben können. Die Tierecke bittet um Spenden, damit das neue Schutzzentrum bald wieder richtig durchstarten kann.