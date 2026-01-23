Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Beitrag zur Untreue?

Causa Wienwert: Karl Mahrer will eine Diversion

Gericht
23.01.2026 12:50
Karl Mahrer im Wiener Landl.
Karl Mahrer im Wiener Landl.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Sophie Pratschner
Von Sophie Pratschner

Paukenschlag am zweiten Verhandlungstag um die Millionenpleite des Immobilienunternehmens Wienwert: Wiens Ex-ÖVP-Chef Karl Mahrer „räumt Fehler“ ein, will Verantwortung übernehmen. Er beantragt im Landl eine Diversion.

0 Kommentare

Zweiter Verhandlungstag in der Causa Wienwert und schon zeigen sich die Beteiligten minimiert: Der Hauptangeklagte Stefan Gruze ist krank. SPÖ-Bezirksvorsteher Ernst Nevrivys Anwalt ist verhindert, deswegen sind beide nicht anwesend. Außerdem hat sich am Ende des ersten Prozesstags eine Hauptschöffin aus persönlichen Gründen entheben lassen. Dabei wurde es am Ende der Eröffnungsplädoyers spannend. 

Verantwortungsübernahme
Der ehemalige Wiener ÖVP-Chef Karl Mahrer beantragt nämlich eine Diversion. Hand in Hand muss damit zumindest eine Verantwortungsübernahme für die Geschehnisse gehen. Die WKStA wirft Mahrer und seiner Ehefrau vor, die PR-Agentur der Frau habe 84.000 Euro von der Wienwert-Gruppe erhalten. Wirtschaftliche Gegenleistungen hätte es nicht gegeben. Dadurch hätte Gruze den politischen Einfluss von Mahrer nutzbar machen wollen. Die Anklagebehörde qualifiziert das als Beitrag zur Untreue. 

Der Anwalt des Ehepaars Mahrer, Oliver Scherbaum, erklärt, dass seine Mandanten zwar einen Fehler einräumen, es sich aber eher um eine „ethnische Schuld“ handeln würde – nicht um eine strafrechtliche. Über die Diversion wird der Schöffensenat am Nachmittag entscheiden. 

1800 Anleger um 41 Millionen Euro geschädigt
Gegen die Hauptangeklagten wird wohl noch eine Weile verhandelt werden. Gruze räumt zwar eine Teilschuld ein, eine Vielzahl an Zeugen und Gutachten wird es aber wohl trotzdem brauchen. Ihm und zwei weiteren ehemaligen Vorständen wird im Kern vorgworfen, die miserable wirtschaftliche Lage der Wienwert besser dargestellt und so Anleger betrogen zu haben. Über 1800 Anleger wurden so um insgesamt rund 41 Millionen Euro geschädigt.

Anwalt Lukas Kollmann verteidigt den insolventen Immobilienunternehmer Klemens Hallmann.
Anwalt Lukas Kollmann verteidigt den insolventen Immobilienunternehmer Klemens Hallmann.(Bild: Kanzlei KollmannWolm)

Ebenfalls auf der Anklagebank sitzt der mittlerweile insolvente Immobilienunternehmer Klemens Hallmann. Dem die WKStA illegale Deals mit der Wienwert-Gruppe vorwirft. So habe er eine Liegenschaft in der Wiener Innenstadt von der Immobilienfirma viel zu billig erworben – über die wirtschaftliche Lage hätte er Bescheid gewusst. Eine Liegenschaft in Tulln (NÖ) habe er sich wiederrum viel zu teuer von der Wienwert abkaufen lassen. Sein Verteidiger Lukas Kollmann bringt vor, dass Hallmann als unmittelbarer Konkurrent ja gar keinen Einblick in die Geschäftsbücher der Wienwert-Gruppe gehabt hätte. 

Lesen Sie auch:
Ex-ÖVP-Chef Karl Mahrer vor Gericht.
Politgrößen angeklagt
Prozessauftakt: „Wienwert war nur ein Blendwerk“
19.01.2026

Auch die sieben weiteren angeklagten Personen bekennen sich großteils nicht schuldig. Darunter SPÖ-Bezirksvorsteher der Wiener Donaustadt Ernst Nevrivy. Gegen Fußball-VIP-Tickets und mehr habe er Stefan Gruze geheime Infos zu einer Liegenschaft im 22. Bezirk gegeben und so die Stadt um 850.000 Euro geschädigt. Am Montag wird weiterverhandelt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
126.584 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Tirol
Leiche von Skifahrer im Wald: War wohl kein Unfall
116.575 mal gelesen
Nach dem Auffinden der Leiche im Zillertal wurde diese an der Innsbrucker Gerichtsmedizin ...
Oberösterreich
Trotz Platzsperre kommen immer mehr Durchreisende
112.795 mal gelesen
Seit vergangener Woche machen wieder mehrere durchreisende Familien in Pichling Station.
Mehr Gericht
Beitrag zur Untreue?
Causa Wienwert: Karl Mahrer will eine Diversion
Mehrjährige Haftstrafe
Wirtin schuldig, ihr Gasthaus angezündet zu haben
Was bisher geschah
Vor einem Jahr klickten für Benko die Handschellen
Krone Plus Logo
Autowerkstatt schuld?
Pickerl für Schrott-Wagen: Familie in Lebensgefahr
Prozess um Betrug
Mit Behinderten-Schild eines Verstorbenen geparkt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf