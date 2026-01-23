Causa Wienwert: Karl Mahrer will eine Diversion

Ebenfalls auf der Anklagebank sitzt der mittlerweile insolvente Immobilienunternehmer Klemens Hallmann. Dem die WKStA illegale Deals mit der Wienwert-Gruppe vorwirft. So habe er eine Liegenschaft in der Wiener Innenstadt von der Immobilienfirma viel zu billig erworben – über die wirtschaftliche Lage hätte er Bescheid gewusst. Eine Liegenschaft in Tulln (NÖ) habe er sich wiederrum viel zu teuer von der Wienwert abkaufen lassen. Sein Verteidiger Lukas Kollmann bringt vor, dass Hallmann als unmittelbarer Konkurrent ja gar keinen Einblick in die Geschäftsbücher der Wienwert-Gruppe gehabt hätte.