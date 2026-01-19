Legendärer Modeschöpfer Valentino gestorben

Ikone der italienischen Haute Couture

Valentino Garavani war einer der bedeutendsten Modeschöpfer des 20. und frühen 21. Jahrhunderts und eine Ikone der italienischen Haute Couture. Geboren am 11. Mai 1932 im norditalienischen Voghera, gründete er 1960 in Rom das Modehaus Valentino. Weltberühmt wurde er für seine zeitlose Eleganz, luxuriöse Stoffe und vor allem für das bereits erwähnte Valentino-Rot, das zu seinem Markenzeichen avancierte.