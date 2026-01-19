Vorteilswelt
Mit 93 Jahren

Legendärer Modeschöpfer Valentino gestorben

19.01.2026
19.01.2026 18:01
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der legendäre italienische Modeschöpfer Valentino Garavani ist im Alter von 93 Jahren gestorben, wie seine Stiftung am Montagabend bekannt gab. Valentino war nicht nur für seine eleganten Abendkleider bekannt – er schuf sich als Erkennungsmarke das legendäre „Valentino-Rot“, welches so ziemlich in jeder seiner Kollektionen auftauchte. 

„Er ist friedlich in seiner römischen Residenz eingeschlafen, umgeben von der Zuneigung seiner Angehörigen“, teilte die Stiftung Valentino Garavani mit. Die Aufbahrung von Valentinos Sarg ist am Mittwoch und Donnerstag in Rom im Sitz des Modehauses nahe der Spanischen Treppe vorgesehen. Die Trauerfeier wird am Freitag in der Basilika Santa Maria degli Angeli stattfinden.

Modedesigner Valentino Garavani ist im Alter von 93 Jahren gestorben.
Modedesigner Valentino Garavani ist im Alter von 93 Jahren gestorben.(Bild: AP/Pier Paolo Cito)

Ikone der italienischen Haute Couture
Valentino Garavani war einer der bedeutendsten Modeschöpfer des 20. und frühen 21. Jahrhunderts und eine Ikone der italienischen Haute Couture. Geboren am 11. Mai 1932 im norditalienischen Voghera, gründete er 1960 in Rom das Modehaus Valentino. Weltberühmt wurde er für seine zeitlose Eleganz, luxuriöse Stoffe und vor allem für das bereits erwähnte Valentino-Rot, das zu seinem Markenzeichen avancierte.

Designer Valentino mit Olivia Palermo
Designer Valentino mit Olivia Palermo(Bild: AFP)
Valentino mit Sophia Loren
Valentino mit Sophia Loren(Bild: APA/AFP/Miguel MEDINA)
Valentino auf seiner Jacht
Valentino auf seiner Jacht(Bild: AP/MANUEL H. DE LEON)
(Bild: AFP/ANGELA WEISS)
Kaia Geber in einem Kleid von Valentino im berühmten Rot.
Kaia Geber in einem Kleid von Valentino im berühmten Rot.(Bild: AP/Koji Sasahara)

2006 hatte Valentino einen kurzen Auftritt in dem Film „Der Teufel trägt Prada“, als Hommage an den Designer trugt Meryl Streep im zweiten Teil des Kultfilms, der heuer in die Kinos kommt, rote Valentino-High Heels, wie in dem Trailer zu sehen war. 

Video: Valentinos Auftritt in „Der Teufel trägt Prada“

Zu Valentinos Kundinnen zählten internationale Stars, Aristokratinnen und First Ladies, darunter Audrey Hepburn, Jackie Kennedy, Elizabeth Taylor, Sophia Loren und viele andere. Seine Entwürfe standen für klassische Schönheit, Perfektion der Schnitte und kompromisslose Handwerkskunst. 2008 zog sich Valentino offiziell aus dem aktiven Modegeschäft zurück. Das Haus Valentino blieb jedoch eines der führenden Luxuslabels der Welt.

Erst vor wenigen Monaten hat Italien eine weitere Modeikone verloren. Modepapst Giorgio Armani war im September im Alter von 91 Jahren gestorben.

Loading
