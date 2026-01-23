Skiflug-WM: Einzelbewerb ab 16 Uhr LIVE

Insgesamt vier Durchgänge im Einzel

Der Einzelbewerb wird am Freitag und Samstag in je zwei Durchgängen entschieden, zum Abschluss am Sonntag folgt der Teamwettkampf. Aufgrund der besonderen Anforderungen im Fliegen sind im Allgäu durchaus andere Gesichter als bei den jüngsten Weltcupspringen am Podium zu erwarten. Neben Kraft sollten für Österreich Jan Hörl, Daniel Tschofenig und Routinier Manuel Fettner weit vorne mitmischen können. Wenig Erfahrung und bisher noch keine Topresultate auf Flugschanzen hat Stephan Embacher zu Buche stehen.