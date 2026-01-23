Vorteilswelt
Alle jagen Prevc

Skiflug-WM: Einzelbewerb ab 16 Uhr LIVE

Ski Nordisch
23.01.2026 00:30
Domen Prevc
Domen Prevc(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Heute und morgen geht in Oberstdorf die Skiflug-WM im Einzel über die Bühne. Mit sportkrone.at sind Sie ab 16 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.

Hier gibt es den Liveticker:

In seiner langjährigen Domäne Skifliegen will Stefan Kraft bei der WM rechtzeitig vor Olympia zurück aufs Podium finden. Der Salzburger tritt am Wochenende auf der Heini-Klopfer-Schanze nach seinem Kulm-Triumph 2024 als Titelverteidiger an. Im Weltcup lief es für Kraft zuletzt aber nicht nach Wunsch. Domen Prevc schwebt hingegen seit Monaten auf der Erfolgswelle, der Weltrekordler ist auch bei der Weitenjagd Goldanwärter Nummer eins.

Stefan Kraft
Stefan Kraft(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)

„Beim Skifliegen sind die Slowenen immer die Topfavoriten, auch die Japaner sind sehr gut, und die Norweger darf man nicht unterschätzen, wir können aber auch gut fliegen. Es wird ein heißer Fight, wir möchten natürlich so viele Medaillen wie möglich machen“, sagte ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl.

Insgesamt vier Durchgänge im Einzel
Der Einzelbewerb wird am Freitag und Samstag in je zwei Durchgängen entschieden, zum Abschluss am Sonntag folgt der Teamwettkampf. Aufgrund der besonderen Anforderungen im Fliegen sind im Allgäu durchaus andere Gesichter als bei den jüngsten Weltcupspringen am Podium zu erwarten. Neben Kraft sollten für Österreich Jan Hörl, Daniel Tschofenig und Routinier Manuel Fettner weit vorne mitmischen können. Wenig Erfahrung und bisher noch keine Topresultate auf Flugschanzen hat Stephan Embacher zu Buche stehen.

