Mutter wollte „Babys“: Buben „aus Hölle“ gerettet

Buben zuletzt als Kleinkinder von Nachbarn gesehen

Ein anderer Nachbar gab zu Protokoll: „Ich habe die Buben zuletzt gesehen, als sie ein oder zwei Jahre alt waren. Sie hatten langes, blondes Haar und schienen gesund. Das war auch das letzte Mal.“ Berichtet wird, dass sich die Frau vor der Geburt der Zwillinge sehnlichst eine Familie gewünscht habe. Hätte man sie darauf angesprochen, sei sie „verzweifelt in Tränen ausgebrochen“. Mit 50 Jahren hätte sich der Wunsch der Frau mit der Geburt der Zwillinge jedoch endlich erfüllt.