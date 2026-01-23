„Die Fliegenden Köche“ rutschten in die Pleite

Mittels Eigenantrag wurde am Freitag über die „Die Fliegenden Köche GmbH“ ein Sanierungsverfahren eröffnet. Das Unternehmen wurde bereits 2008 gegründet und war vor allem als Leih-Firma in der Gastro-Branche tätig – vor allem als Job-Vermittler für Köche. Zehn Gläubiger sind von der Pleite betroffen. Auf der Aktiv-Seite stehen aufgrund eines Liegenschaftsbesitzes 1,7 Millionen Euro, die Passiva machen 1,4 Millionen Euro aus. „Die Insolvenzursachen sind primär darauf zurückzuführen, dass die Schuldnerin zwar über entsprechende Vermögenswerte verfügt, es jedoch an liquiden Mitteln fehlt, nachdem der Betrieb bereits eingestellt wurde“, berichtet der Kreditorenschutzverband KSV1870.