„Eine Atombombe? Ich rette sogar Regenwürmer!“

„Ich bin hochbegabt“

Nein, so etwas würde sie nie äußern, meint die Angeklagte. „Ich bin ein friedliebender Mensch. Ich rette im Sommer sogar Regenwürmer und Schnecken vom Asphalt, damit sie nicht verbrennen.“ Auch bei den „Genicken“ muss es sich um ein Missverständnis gehandelt haben. „Ich habe ja einen IQ von 136. Ich bin hochbegabt. Möglich, dass ich gesagt habe, dass es ihnen das Genick brechen wird, wenn sie mit den Zustellungen der Briefe nicht sofort aufhören. Ja, der Ton war bestimmt!“