Brandschutz-Zuständige haben sich Anwälte zugelegt

Seine Frau, die das Lokal mit ihm betrieben hat, befindet sich auf freiem Fuß. „Derzeit gelten ausschließlich die Betreiber als beschuldigte Personen. Die Staatsanwaltschaft behält sich jedoch ausdrücklich vor, das Verfahren auf alle Personen auszuweiten, deren strafrechtliche Verantwortung in Betracht gezogen werden könnte“, sagte Staatsanwältin Beatrice Pilloud. Damit könnten etwa die Zuständigen für den Brandschutz der Schweizer Gemeinde Crans-Montana gemeint sein. So wurde bereits eingeräumt, dass die eigentlich vorgeschriebenen Kontrollen in der Bar seit 2019 nicht mehr durchgeführt worden waren. Die Verantwortlichen lassen sich inzwischen schon von Anwältinnen und Anwälten vertreten.