Hatte keine Toilette
Finnland: Mann jahrzehntelang in Keller gesperrt
Die finnische Polizei hat einen 80-Jährigen aus einem Keller in Helsinki befreit, in dem der Seniorwhl jahrzehntelang eingesperrt worden war. Die Bedinungen, unter der der Mann dort hausen musste, sind entsetzlich: Es gab weder Fenster, noch eine Toilette oder eine Möglichkeit, sich zu waschen.
Die Beamten fanden den Mann bei der Durchsuchung eines Einfamilienhauses in der finnischen Hauptstadt. Er befand sich nach Polizeiangaben in schlechter körperlicher Verfassung.
Zwei Männer und eine Frau festgenommen
Erste Ermittlungen haben demnach ergeben, dass der Mann vor mehreren Jahrzehnten dort eingezogen war. Wie aus der Mitteilung hervorgeht, hat die Polizei zwei Männer und eine Frau festgenommen, die jeweils etwa 60 Jahre alt sind und in Helsinki leben. Die Tatverdächtigen seien nicht mit dem Opfer verwandt, kannten ihn aber schon lange, sagte der Leiter der Ermittlungen, Jari Korkalainen, zum Sender Yle.
Man versuche nun herauszufinden, ob Bewohner des Hauses, in dem der ältere Mann gefunden wurde, Menschenhandel begangen haben, indem sie die Abhängigkeitssituation des Mannes ausnutzten und ihn entwürdigenden Lebensbedingungen aussetzten, hieß es in der Polizeimitteilung. Das Motiv der Tatverdächtigen könnte demnach finanzielle Bereicherung gewesen sein.
