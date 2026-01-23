Snowboard-Sieg für Ledecka kurz nach Ski-Podest

Starker Auftritt von Sport-Multitalent Ester Ledecka! Bei ihrem ersten Snowboard-Weltcup in dieser Saison fuhr sie auf der Simonhöhe in Kärnten allen davon und holte sich im Parallel-Riesentorlauf den Sieg. Nur wenige Tage nach Platz drei beim Ski-Super-G in Tarvis. Lokalmatador Fabian Obmann freute sich über Platz zwei.
Was für ein sportliches Multitalent! Vorigen Sonntag fuhr die Tschechin Ester Ledecka beim Super-G von Tarvis nahe der Kärntner Grenze auf Platz drei. Und nur fünf Tage später jubelte die 31-Jährige beim Snowboard-Weltcup auf der Simonhöhe über den Sieg, war beim Parallel-Riesentorlauf nicht zu biegen. „Zwei Podien in zwei verschiedenen Sportarten in einer Woche sind schon richtig cool. Klar würde ich mich freuen, wenn das auch bei den Olympischen Spielen so läuft. Ich probiere im Training alles, um beide Sportarten unter einen Hut zu bekommen“, betont Ledecka.
Payer wurde Sechste
Im großen Finale in Kärnten holte sie gegen Michelle Dekker (Hol) einen Start-Ziel-Sieg, gewann mit 43 Hundertstel Vorsprung. Beste Österreicherin war Lokalmatadorin Sabine Payer, die sich allerdings im Viertelfinale Dekker um 27 Hundertstel geschlagen geben hatte müssen, als Sechste.
"Schnee war perfekt"
Bei den Herren jubelte Rot-Weiß-Rot über einen Podestplatz. Denn der Quali-Vierte Fabian Obmann marschierte bis ins Finale durch, musste sich da nur Altmeister Roland Fischnaller (It/45) um 40 Hundertstel geschlagen geben. Obmann: „Ich war schon zuletzt in Bansko Zweiter, jetzt wieder – das ist ein Wahnsinn. Die Form ist aktuell richtig gut – es hat auch Spaß gemacht, hier auf der Heimstrecke zu fahren, der Schnee war einfach perfekt“, schwärmte der Kärntner. Auch Benjamin Karl schaffte es ins Viertelfinale, schied dort aber um neun Hundertstel gegen Aaron March (It) ab und belegte daher Platz sieben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.