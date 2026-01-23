Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Weltcup auf Simonhöhe

Snowboard-Sieg für Ledecka kurz nach Ski-Podest

Kärnten
23.01.2026 14:53
Ester Ledecka war auf der Simonhöhe nicht zu schlagen.
Ester Ledecka war auf der Simonhöhe nicht zu schlagen.(Bild: GEPA)
Porträt von Marcel Santner
Von Marcel Santner

Starker Auftritt von Sport-Multitalent Ester Ledecka! Bei ihrem ersten Snowboard-Weltcup in dieser Saison fuhr sie auf der Simonhöhe in Kärnten allen davon und holte sich im Parallel-Riesentorlauf den Sieg. Nur wenige Tage nach Platz drei beim Ski-Super-G in Tarvis. Lokalmatador Fabian Obmann freute sich über Platz zwei.

0 Kommentare

Was für ein sportliches Multitalent! Vorigen Sonntag fuhr die Tschechin Ester Ledecka beim Super-G von Tarvis nahe der Kärntner Grenze auf Platz drei. Und nur fünf Tage später jubelte die 31-Jährige beim Snowboard-Weltcup auf der Simonhöhe über den Sieg, war beim Parallel-Riesentorlauf nicht zu biegen. „Zwei Podien in zwei verschiedenen Sportarten in einer Woche sind schon richtig cool. Klar würde ich mich freuen, wenn das auch bei den Olympischen Spielen so läuft. Ich probiere im Training alles, um beide Sportarten unter einen Hut zu bekommen“, betont Ledecka. 

Lesen Sie auch:
Ester Ledecka fuhr zuletz in Tarvis im Super-G auf Rang drei.
Krone Plus Logo
Zu Gast in Österreich
Alle staunen über Ledecka: „Hat nur Sport im Kopf“
23.01.2026

Payer wurde Sechste
Im großen Finale in Kärnten holte sie gegen Michelle Dekker (Hol) einen Start-Ziel-Sieg, gewann mit 43 Hundertstel Vorsprung. Beste Österreicherin war Lokalmatadorin Sabine Payer, die sich allerdings im Viertelfinale Dekker um 27 Hundertstel geschlagen geben hatte müssen, als Sechste.

Lokalmatador Fabian Obmann holte wie zuletzt in Bansko (Bul) Platz zwei.
Lokalmatador Fabian Obmann holte wie zuletzt in Bansko (Bul) Platz zwei.(Bild: APA/WOLFGANG JANNACH)

"Schnee war perfekt"
Bei den Herren jubelte Rot-Weiß-Rot über einen Podestplatz. Denn der Quali-Vierte Fabian Obmann marschierte bis ins Finale durch, musste sich da nur Altmeister Roland Fischnaller (It/45) um 40 Hundertstel geschlagen geben. Obmann: „Ich war schon zuletzt in Bansko Zweiter, jetzt wieder – das ist ein Wahnsinn. Die Form ist aktuell richtig gut – es hat auch Spaß gemacht, hier auf der Heimstrecke zu fahren, der Schnee war einfach perfekt“, schwärmte der Kärntner. Auch Benjamin Karl schaffte es ins Viertelfinale, schied dort aber um neun Hundertstel gegen Aaron March (It) ab und belegte daher Platz sieben.  

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
127.197 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Tirol
Leiche von Skifahrer im Wald: War wohl kein Unfall
117.542 mal gelesen
Nach dem Auffinden der Leiche im Zillertal wurde diese an der Innsbrucker Gerichtsmedizin ...
Oberösterreich
Trotz Platzsperre kommen immer mehr Durchreisende
112.796 mal gelesen
Seit vergangener Woche machen wieder mehrere durchreisende Familien in Pichling Station.
Mehr Kärnten
Weltcup auf Simonhöhe
Snowboard-Sieg für Ledecka kurz nach Ski-Podest
Angebot in Villach
Spitzensport-Karriere mit Lehre in der Draustadt
U17-WM-Held
Salzburg-Talent bekommt ersten Profivertrag
Nachhaltigkeit am Hof
Wenn Bauern Eier und Strom liefern
Knapp vor Schließung
So soll Oberkärntner Skigebiet wieder aufblühen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf