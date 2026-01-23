Snowboard-Sieg für Ledecka kurz nach Ski-Podest

"Schnee war perfekt"

Bei den Herren jubelte Rot-Weiß-Rot über einen Podestplatz. Denn der Quali-Vierte Fabian Obmann marschierte bis ins Finale durch, musste sich da nur Altmeister Roland Fischnaller (It/45) um 40 Hundertstel geschlagen geben. Obmann: „Ich war schon zuletzt in Bansko Zweiter, jetzt wieder – das ist ein Wahnsinn. Die Form ist aktuell richtig gut – es hat auch Spaß gemacht, hier auf der Heimstrecke zu fahren, der Schnee war einfach perfekt“, schwärmte der Kärntner. Auch Benjamin Karl schaffte es ins Viertelfinale, schied dort aber um neun Hundertstel gegen Aaron March (It) ab und belegte daher Platz sieben.