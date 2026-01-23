Après-Ski-Wirbel: Muss Opfer um Augenlicht bangen?

Täterbeschreibung und Zeugenaufruf

Vom Angreifer fehlt indes weiter jede Spur. Laut Polizei ist der Täter in etwa 18 bis 20 Jahre alt und 1,80 bis 1,85 Meter groß. Er habe dunkles, gewelltes Haar. Es könnte sich um einen Landsmann des Opfers handeln. Der Angreifer habe Niederländisch gesprochen. Bekleidet war er mit einer rot/weißen Skijacke der Marke „Spyder“.