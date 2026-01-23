Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mann schwer verletzt

Après-Ski-Wirbel: Muss Opfer um Augenlicht bangen?

Tirol
23.01.2026 15:10
In Westendorf im Bezirk Kitzbühel kam es zu der Brutalo-Attacke.
In Westendorf im Bezirk Kitzbühel kam es zu der Brutalo-Attacke.(Bild: Christof Birbaumer, Hubert Rauth, Krone KREATIV)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Einfach nur unfassbar! Ein unbekannter Angreifer verpasste einem niederländischen Tirol-Urlauber beim Après-Ski einen derart heftigen Faustschlag ins Gesicht, dass dieser schwere Verletzungen am und im Auge erlitt. Muss das 46-jährige Opfer nun gar um sein Augenlicht bangen? Die Polizei fahndet nach dem Täter.

0 Kommentare

Zur Brutalo-Attacke war es bereits am Mittwochabend in Westendorf im Tiroler Bezirk Kitzbühel gekommen. In einem Après-Ski-Lokal habe ein bisher unbekannter Täter dem 46-jährigen Niederländer „ohne ersichtlichen Grund“ einen Faustschlag ins Gesicht verpasst. Im Anschluss habe der Angreifer die Flucht ergriffen, berichtete die Polizei am Freitag.

Zitat Icon

Der Vorfall wurde erst am nächsten Tag abends bei der Polizei angezeigt, nachdem der Verletzte in der Augenambulanz im Krankenhaus Kufstein behandelt worden war

Die Polizei

Der Urlauber erlitt durch den Faustschlag schwere Verletzungen am und im Auge, wie die Exekutive schilderte. „Der Vorfall wurde erst am nächsten Tag abends bei der Polizei angezeigt, nachdem der Verletzte in der Augenambulanz im Krankenhaus Kufstein behandelt worden war.“

Täterbeschreibung und Zeugenaufruf
Vom Angreifer fehlt indes weiter jede Spur. Laut Polizei ist der Täter in etwa 18 bis 20 Jahre alt und 1,80 bis 1,85 Meter groß. Er habe dunkles, gewelltes Haar. Es könnte sich um einen Landsmann des Opfers handeln. Der Angreifer habe Niederländisch gesprochen. Bekleidet war er mit einer rot/weißen Skijacke der Marke „Spyder“.

Die Polizeiinspektion Westendorf ersucht um zweckdienliche Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 059 133/7209.

Lesen Sie auch:
Häufig kommt es im Winter beim Après-Ski zu Polizeieinsätzen (Symbolbild).
Mit Skischuh, Krug,...
Schockierende Attacken: Eskalation beim Après-Ski
23.01.2026

Bierkrug, Skischuhe und Skier als „Waffen“
Am Donnerstagabend kam es auch im Unterland und im Ötztal zu Gewaltexzessen beim Après-Ski. In Söll (Bezirk Kufstein) zog ein Unbekannter einem Urlauber einen vollen Bierkrug über den Kopf. Und in Sölden wurden bei einer Schlägerei Skiausrüstungen als „Waffen“ benutzt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
127.197 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Tirol
Leiche von Skifahrer im Wald: War wohl kein Unfall
117.542 mal gelesen
Nach dem Auffinden der Leiche im Zillertal wurde diese an der Innsbrucker Gerichtsmedizin ...
Oberösterreich
Trotz Platzsperre kommen immer mehr Durchreisende
112.796 mal gelesen
Seit vergangener Woche machen wieder mehrere durchreisende Familien in Pichling Station.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf