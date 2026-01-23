Après-Ski-Wirbel: Muss Opfer um Augenlicht bangen?

Einfach nur unfassbar! Ein unbekannter Angreifer verpasste einem niederländischen Tirol-Urlauber beim Après-Ski einen derart heftigen Faustschlag ins Gesicht, dass dieser schwere Verletzungen am und im Auge erlitt. Muss das 46-jährige Opfer nun gar um sein Augenlicht bangen? Die Polizei fahndet nach dem Täter.
Zur Brutalo-Attacke war es bereits am Mittwochabend in Westendorf im Tiroler Bezirk Kitzbühel gekommen. In einem Après-Ski-Lokal habe ein bisher unbekannter Täter dem 46-jährigen Niederländer „ohne ersichtlichen Grund“ einen Faustschlag ins Gesicht verpasst. Im Anschluss habe der Angreifer die Flucht ergriffen, berichtete die Polizei am Freitag.
Der Vorfall wurde erst am nächsten Tag abends bei der Polizei angezeigt, nachdem der Verletzte in der Augenambulanz im Krankenhaus Kufstein behandelt worden war
Die Polizei
Der Urlauber erlitt durch den Faustschlag schwere Verletzungen am und im Auge, wie die Exekutive schilderte. „Der Vorfall wurde erst am nächsten Tag abends bei der Polizei angezeigt, nachdem der Verletzte in der Augenambulanz im Krankenhaus Kufstein behandelt worden war.“
Täterbeschreibung und Zeugenaufruf
Vom Angreifer fehlt indes weiter jede Spur. Laut Polizei ist der Täter in etwa 18 bis 20 Jahre alt und 1,80 bis 1,85 Meter groß. Er habe dunkles, gewelltes Haar. Es könnte sich um einen Landsmann des Opfers handeln. Der Angreifer habe Niederländisch gesprochen. Bekleidet war er mit einer rot/weißen Skijacke der Marke „Spyder“.
Die Polizeiinspektion Westendorf ersucht um zweckdienliche Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 059 133/7209.
Bierkrug, Skischuhe und Skier als „Waffen“
Am Donnerstagabend kam es auch im Unterland und im Ötztal zu Gewaltexzessen beim Après-Ski. In Söll (Bezirk Kufstein) zog ein Unbekannter einem Urlauber einen vollen Bierkrug über den Kopf. Und in Sölden wurden bei einer Schlägerei Skiausrüstungen als „Waffen“ benutzt.
