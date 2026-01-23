Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erstes Warnsignal?

Verwirrung bei Hamilton-Testfahrt im neuen Ferrari

Formel 1
23.01.2026 15:19
Lewis Hamilton blieb beim ersten Test mitten auf der Strecke stehen.
Lewis Hamilton blieb beim ersten Test mitten auf der Strecke stehen.(Bild: AFP/FEDERICO SCOPPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Verwirrung beim ersten Ferrari-Testlauf. Auf der Start-Ziel-Geraden stellte Lewis Hamilton den neuen Boliden – laut dem Team geplanter Weise – ab. Doch war dies wirklich eine ausgemachte Taktik oder liegt doch mehr dahinter? Denn laut mehreren Experten kämpft die Scuderia vor dem Saisonauftakt mit dem neuen Regelwerk…

0 Kommentare

Nach der heutigen Auto-Präsentation ging es für Lewis Hamilton und Charles Leclerc erstmals raus auf die Strecke. Mit dem neuen Boliden drehten die beiden vor tausenden Tifosi die ersten Testrunden in 2026. Insgesamt durfte Ferrari nur 15 Kilometer hinlegen, ehe das Auto zurück in die Box musste. Um das Maximum rauszuholen stellte also der Brite mitten auf der Strecke den Ferrari ab.

Keine technischen Probleme
Erste Berichte sprachen von technischen Problemen. Diese Aussagen dementierte jedoch das italienische Team. Überraschend wäre dies jedoch nicht, da mehrere Experten bereits berichteten, dass die Italiener mit Auto-Problemen zu kämpfen hätten. Es hätte bereits Verzögerungen bei der Entwicklung gegeben, die Sorgen, eine weitere erfolgslose Saison zu haben, seien groß in Maranello.

Lesen Sie auch:
Entwickelt sich zwischen Lewis Hamilton und Ferrari im zweiten Jahr doch noch eine ...
Ferrari-Präsentation
Das ist Lewis Hamiltons neuer Schicksals-Wagen
23.01.2026

Positive Testergebnisse
Die heutigen Testfahrten sollen jedoch recht positiv verlaufen seien. Kommende Woche geht es nach Barcelona, wo ab Montag die ersten offiziellen Testfahrten stattfinden werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Ferrari
Verwirrung
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
127.564 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Tirol
Leiche von Skifahrer im Wald: War wohl kein Unfall
118.073 mal gelesen
Nach dem Auffinden der Leiche im Zillertal wurde diese an der Innsbrucker Gerichtsmedizin ...
Oberösterreich
Trotz Platzsperre kommen immer mehr Durchreisende
112.796 mal gelesen
Seit vergangener Woche machen wieder mehrere durchreisende Familien in Pichling Station.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf