Verwirrung bei Hamilton-Testfahrt im neuen Ferrari

Verwirrung beim ersten Ferrari-Testlauf. Auf der Start-Ziel-Geraden stellte Lewis Hamilton den neuen Boliden – laut dem Team geplanter Weise – ab. Doch war dies wirklich eine ausgemachte Taktik oder liegt doch mehr dahinter? Denn laut mehreren Experten kämpft die Scuderia vor dem Saisonauftakt mit dem neuen Regelwerk…
Nach der heutigen Auto-Präsentation ging es für Lewis Hamilton und Charles Leclerc erstmals raus auf die Strecke. Mit dem neuen Boliden drehten die beiden vor tausenden Tifosi die ersten Testrunden in 2026. Insgesamt durfte Ferrari nur 15 Kilometer hinlegen, ehe das Auto zurück in die Box musste. Um das Maximum rauszuholen stellte also der Brite mitten auf der Strecke den Ferrari ab.
Keine technischen Probleme
Erste Berichte sprachen von technischen Problemen. Diese Aussagen dementierte jedoch das italienische Team. Überraschend wäre dies jedoch nicht, da mehrere Experten bereits berichteten, dass die Italiener mit Auto-Problemen zu kämpfen hätten. Es hätte bereits Verzögerungen bei der Entwicklung gegeben, die Sorgen, eine weitere erfolgslose Saison zu haben, seien groß in Maranello.
Positive Testergebnisse
Die heutigen Testfahrten sollen jedoch recht positiv verlaufen seien. Kommende Woche geht es nach Barcelona, wo ab Montag die ersten offiziellen Testfahrten stattfinden werden.
