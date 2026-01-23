Verwirrung bei Hamilton-Testfahrt im neuen Ferrari

Nach der heutigen Auto-Präsentation ging es für Lewis Hamilton und Charles Leclerc erstmals raus auf die Strecke. Mit dem neuen Boliden drehten die beiden vor tausenden Tifosi die ersten Testrunden in 2026. Insgesamt durfte Ferrari nur 15 Kilometer hinlegen, ehe das Auto zurück in die Box musste. Um das Maximum rauszuholen stellte also der Brite mitten auf der Strecke den Ferrari ab.