Katrin Ofner steht wieder auf einem Weltcup-Podest

Takats kam zu Sturz

Tristan Takats kam in seinem Achtelfinale zu Sturz und musste hoffen, sich so kurz vor den Olympischen Spielen in Mailand/Cortina nicht schlimmer verletzt zu haben. Rang 17 für ihn war da nur nebensächlich, sein Landsmann Nicolas Lussnig wurde 30. Der Sieg bei den Männern ging an den Franzosen Youri Dublessis-Kergomard. Für Samstag (14.00 Uhr) ist in Veysonnaz ein weiteres Rennen angesetzt. Für Freitag und Samstag nächster Woche stehen in Val di Fassa zwei weitere Rennen im Weltcup-Programm.