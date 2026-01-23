Trump-Regierung baut Ausstellung über Sklaverei ab

Nach Angaben der Stadtverwaltung von Philadelphia ist der Abbau der Ausstellung „vermutlich“ eine Folge eines Dekrets, das Trump im März unterzeichnet hatte. Darin forderte der US-Präsident, „die Wahrheit und den Verstand in der amerikanischen Geschichte wiederherzustellen“ und die „Verbreitung von spaltender Ideologie“ rückgängig zu machen. In dem Dekret wurde die Ausstellung in Philadelphia mit dem Titel „Freiheit und Sklaverei in der Entstehung einer neuen Nation“ als Beispiel angeführt.