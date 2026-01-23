Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nun folgt Klage

Trump-Regierung baut Ausstellung über Sklaverei ab

Außenpolitik
23.01.2026 15:41
Im Independence National Historical Park ist unter anderem die „Liberty Bell“ ausgestellt – ein ...
Im Independence National Historical Park ist unter anderem die „Liberty Bell“ ausgestellt – ein Symbol der amerikanischen Unabhängigkeit.(Bild: Wikipedia/ Phil Roeder )
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Philadelphia wird eine  Freiluftausstellung über die Geschichte der Sklaverei in den USA abgebaut. Dieser Schritt der Regierung unter Präsident Donald Trump sorgt für Empörung: „Man kann Geschichte nicht einfach auslöschen, weil sie unbequem ist“, mahnte Philadelphias Stadtratspräsident Kenyatta Johnson.

0 Kommentare

„Es ist komplett inakzeptabel, dass die Nationalparkverwaltung unter der Leitung von Präsident Donald Trump und Innenminister Doug Burgum eine Ausstellung über Sklaverei abgebaut hat“, so Johnson. Die Großstadt im US-Staat Pennsylvania habe dagegen Klage eingereicht.

Kritik: Versuch, die Geschichte „umzuschreiben“
Die Ausstellung sei abgebaut worden, ohne dass die Stadt darüber informiert worden sei, hieß es in der Klageschrift gegen die US-Nationalparkverwaltung (NPS). Es handle sich um „einen Versuch, die amerikanische Geschichte“ zum Nachteil der Schwarzen „umzuschreiben“, betonte Johnson. 

Nach Angaben der Stadtverwaltung von Philadelphia ist der Abbau der Ausstellung „vermutlich“ eine Folge eines Dekrets, das Trump im März unterzeichnet hatte. Darin forderte der US-Präsident, „die Wahrheit und den Verstand in der amerikanischen Geschichte wiederherzustellen“ und die „Verbreitung von spaltender Ideologie“ rückgängig zu machen. In dem Dekret wurde die Ausstellung in Philadelphia mit dem Titel „Freiheit und Sklaverei in der Entstehung einer neuen Nation“ als Beispiel angeführt.

Lesen Sie auch:
Donald Trump versucht in seiner zweiten Amtszeit endgültig den USA seinen Stempel aufzudrücken – ...
Tradition geht zu Ende
Weihnachtskonzert fällt Trump-Politik zum Opfer
25.12.2025
Zu „verschwenderisch“
USA steigen aus „nutzlosen“ Organisationen aus
08.01.2026

Trump geht seit Beginn seiner zweiten Amtszeit im Jänner 2025 hart gegen Kulturinstitutionen und ihre angeblich linke Ideologie vor. Der US-Präsident ließ im vergangenen Jahr unter anderem missliebige Inhalte aus den Nationalmuseen in Washington entfernen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Top-3

Gelesen

Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
127.564 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Tirol
Leiche von Skifahrer im Wald: War wohl kein Unfall
118.073 mal gelesen
Nach dem Auffinden der Leiche im Zillertal wurde diese an der Innsbrucker Gerichtsmedizin ...
Oberösterreich
Trotz Platzsperre kommen immer mehr Durchreisende
112.796 mal gelesen
Seit vergangener Woche machen wieder mehrere durchreisende Familien in Pichling Station.
Mehr Außenpolitik
Lob und Kritik
Menschenrechte: Österreich muss weiter nachbessern
„Kinder schützen“
Mehrheit will strengere Regeln bei sozialen Medien
Ukrainer frieren
EU sendet Stromgeneratoren gegen bittere Kälte
Nun folgt Klage
Trump-Regierung baut Ausstellung über Sklaverei ab
Krieg bald vorbei?
Ukrainer und Russen treffen sich erstmals wieder
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf