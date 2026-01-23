Jeder Zweite sieht in Trump „Feind Europas“

„Mit Trump ist klar geworden, dass wirklich alles politisierbar ist“, sagte die deutsche Wissenschaftlerin Astrid Séville, die sich mit politischer Sprache beschäftigt. Die Rhetorik sei geprägt von Dramatisierung und Brutalisierung – etwas, das die Menschen bereits vom rechtsautoritären Lager kennen würden. „Wenn man in die Geschichte der europäischen liberalen Demokratie guckt, dann ist eines ihrer Versprechen in ihrer parlamentarischen, rechtsstaatlich verfassten Variante ein Versprechen der Versachlichung – also, dass wir sachlich miteinander Argumente austauschen“, sagte Séville.