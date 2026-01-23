Umfrage in EU-Ländern:
Jeder Zweite sieht in Trump „Feind Europas“
Mehr als die Hälfte der Befragten in sieben EU-Ländern sieht in US-Präsident Donald Trump einen „Feind Europas“. In Spanien und Dänemark, das Trump durch sein Besitzstreben nach Grönland gegen sich aufgebracht hat, ist der Anteil am höchsten (58 Prozent).
Das geht aus einer Umfrage hervor, die die französische Zeitschrift Le Grand Continent am Freitag veröffentlicht hat. Das Institut Cluster17 hat dafür etwa 1000 Menschen befragt, die nach verschiedenen Kriterien ausgewählt wurden. Demnach sind die Polen Trump am wohlgesonnensten. Nur etwas mehr als jede vierte Person (28 Prozent) dort sieht in ihm einen „Feind Europas“. Gleichzeitig ist der US-Präsident aber nur für 17 Prozent ein „Freund Europas“.
Insgesamt plädieren 46 Prozent der Befragten in Deutschland, Spanien, Dänemark, Polen, Frankreich, Italien und Belgien für eine „Opposition“ der EU gegenüber der US-Regierung. Etwas weniger (44 Prozent) sprechen sich für einen „Kompromiss“ aus. Jede zehnte Person würde eine Annäherung an die US-Position begrüßen. Nur etwa ein Fünftel ist noch der Ansicht, dass Europa weiterhin auf die Vereinigten Staaten zählen könne.
„Alles politisierbar mit Trump“
Die Fragen wurden zwischen dem 13. und 19. Jänner gestellt und somit nach den Äußerungen Trumps, die Kontrolle über die dänische Insel Grönland übernehmen zu wollen. Inzwischen hat er erklärt, auf Gewalt verzichten zu wollen, da er ein Abkommen mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte getroffen habe.
„Mit Trump ist klar geworden, dass wirklich alles politisierbar ist“, sagte die deutsche Wissenschaftlerin Astrid Séville, die sich mit politischer Sprache beschäftigt. Die Rhetorik sei geprägt von Dramatisierung und Brutalisierung – etwas, das die Menschen bereits vom rechtsautoritären Lager kennen würden. „Wenn man in die Geschichte der europäischen liberalen Demokratie guckt, dann ist eines ihrer Versprechen in ihrer parlamentarischen, rechtsstaatlich verfassten Variante ein Versprechen der Versachlichung – also, dass wir sachlich miteinander Argumente austauschen“, sagte Séville.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.