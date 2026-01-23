Kriechmayr: „Hat jetzt gecheckt, um was es geht!“

Mit Ruhe zum Erfolg

Dass ihm der Kopf nun sprichwörtlich aufgegangen sei, wollte Babinsky gar nicht behaupten. „Ich habe einfach kontinuierlich weitergearbeitet. Man braucht trotzdem eine gewisse Ruhe – das ist mir ganz gut geglückt. Jeder ist der Schmid von seinem eigenen Glück.“ In Kitzbühel fühlt er sich pudelwohl, die gewaltige Aufmerksamkeit rund um die Rennen hat es ihm angetan. „So viele Menschen hauen sich rein, dass wir von der Bergspitze bis ins Tal runterfahren können. Das macht es so schön“, sagte Babinsky, der bereits vor zwei Jahren Abfahrtsvierter in Kitzbühel geworden ist.