Berühmteste Fußballerin der Welt hat neuen Klub

„Fühlt sich fantastisch an“

„Es fühlt sich fantastisch an, ich bin so glücklich, hier zu sein. Es fühlt sich an wie eine Heimkehr, zurück nach England zu kommen„, zeigt sich Lehmann überglücklich. „Leicester ist ein fantastischer Verein. Ich habe das Trainingsgelände und natürlich das Stadion gesehen. Sie wollen den Frauenfußball voranbringen.“