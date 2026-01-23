Berühmteste Fußballerin der Welt hat neuen Klub

Aufregende Woche für Alisha Lehmann. Vor wenigen Tagen machte die bekannte Fußballerin ihr frisches Liebesglück offiziell, nun kehrt sie zurück nach England und spielt ab sofort für Leicester City. Ob der Transfer wohl mit ihrer neuen Beziehung zusammenhängt?
Erst vor wenigen Tagen, an Lehmanns 27. Geburtstag, machte die Schweizerin ihr neues Liebesglück bekannt. Nach dem Beziehungs-Aus mit Nottingham-Mittelfelder Douglas Luiz ist sie nun mit Reality-TV-Star Montel McKenzie zusammen. Dieser spielt außerdem semi-professionell im englischen Unterhaus Fußball – vielleicht also kein Zufall, dass es die Schweizerin zurück nach England verschlägt.
Rückkehr nach England
Denn Leicester City ist nicht die erste britische Station für Lehmann. Zuvor spielte die 27-Jährige bereits für West Ham, Everton und Aston Villa. Zuletzt war die Schweizerin ein halbes Jahr in Italien bei FC Como. Bei den „Foxes“ unterschreibt sie nun einen Vertrag über zweieinhalb Jahre.
„Fühlt sich fantastisch an“
„Es fühlt sich fantastisch an, ich bin so glücklich, hier zu sein. Es fühlt sich an wie eine Heimkehr, zurück nach England zu kommen„, zeigt sich Lehmann überglücklich. „Leicester ist ein fantastischer Verein. Ich habe das Trainingsgelände und natürlich das Stadion gesehen. Sie wollen den Frauenfußball voranbringen.“
Leicester in Abstiegsgefahr
Die Aufgabe in Leicester wird jedoch groß. Die „Foxes“ stehen als Tabellenzehnter auf dem drittletzten Platz und befinden sich damit in großer Abstiegsgefahr.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.