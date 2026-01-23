Vorteilswelt
Rückkehr nach England

Berühmteste Fußballerin der Welt hat neuen Klub

Fußball International
23.01.2026 14:30
Alisha Lehmann hat nicht nur einen neuen Freund, sondern auch einen neuen Klub.
Alisha Lehmann hat nicht nur einen neuen Freund, sondern auch einen neuen Klub.(Bild: AFP/MIGUEL MEDINA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Aufregende Woche für Alisha Lehmann. Vor wenigen Tagen machte die bekannte Fußballerin ihr frisches Liebesglück offiziell, nun kehrt sie zurück nach England und spielt ab sofort für Leicester City. Ob der Transfer wohl mit ihrer neuen Beziehung zusammenhängt?

Erst vor wenigen Tagen, an Lehmanns 27. Geburtstag, machte die Schweizerin ihr neues Liebesglück bekannt. Nach dem Beziehungs-Aus mit Nottingham-Mittelfelder Douglas Luiz ist sie nun mit Reality-TV-Star Montel McKenzie zusammen. Dieser spielt außerdem semi-professionell im englischen Unterhaus Fußball – vielleicht also kein Zufall, dass es die Schweizerin zurück nach England verschlägt.

Rückkehr nach England
Denn Leicester City ist nicht die erste britische Station für Lehmann. Zuvor spielte die 27-Jährige bereits für West Ham, Everton und Aston Villa. Zuletzt war die Schweizerin ein halbes Jahr in Italien bei FC Como. Bei den „Foxes“ unterschreibt sie nun einen Vertrag über zweieinhalb Jahre.

„Fühlt sich fantastisch an“
„Es fühlt sich fantastisch an, ich bin so glücklich, hier zu sein. Es fühlt sich an wie eine Heimkehr, zurück nach England zu kommen„, zeigt sich Lehmann überglücklich. „Leicester ist ein fantastischer Verein. Ich habe das Trainingsgelände und natürlich das Stadion gesehen. Sie wollen den Frauenfußball voranbringen.“

Lesen Sie auch:
Alisha Lehmann und ihre neue Liebe
Wieder vergeben!
Fußball-Beauty Lehmann zeigt ihren neuen Freund
22.01.2026
„Nur zum Spaß“
Alisha Lehmann postet exklusive Inhalte für Fans
15.01.2026

Leicester in Abstiegsgefahr
Die Aufgabe in Leicester wird jedoch groß. Die „Foxes“ stehen als Tabellenzehnter auf dem drittletzten Platz und befinden sich damit in großer Abstiegsgefahr.

