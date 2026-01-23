Vorteilswelt
Nach Anti-ICE-Protest

Weißes Haus postete manipuliertes Festnahme-Bild

Außenpolitik
23.01.2026 13:50
Ob das Bild mit einem KI-Programm oder mit einer Bildbearbeitungssoftware verändert wurde, ist ...
Ob das Bild mit einem KI-Programm oder mit einer Bildbearbeitungssoftware verändert wurde, ist noch unklar.
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das Weiße Haus hat ein bearbeitetes Foto von der Festnahme einer Demonstrantin auf dem Onlinedienst X geteilt – ohne die Manipulation aufmerksam zu machen. Statt einem ruhigen Gesichtsausdruck hat die Aktivistin Nekima Levy Armstrong,  auf dem veränderten Bild Tränen im Gesicht und weint. 

Zuvor hatte US-Heimatschutzministerin Kristi Noem das Originalfoto auf X geteilt. Etwa 30 Minuten später wurde das Bild dann vom Account des Weißen Hauses veröffentlicht – aber Armstrong, die bei einer Protestaktion gegen die US-Einwanderungspolizei ICE festgenommen worden war, ist darauf weinend zu sehen.

Auf X haben User den Post mit dem Hinweis versehen, dass es sich um verändertes Bild handelt: 

Ihr Mund steht offen, sie runzelt die Stirn und Tränen laufen über ihr Gesicht. In der Bildunterschrift wird Armstrong als „linksextreme Unruhestifterin“ bezeichnet. In dem Post gab es keinen Hinweis darauf, dass das Bild bearbeitet wurde und es blieb zunächst unklar, ob das Bild mit einem KI-Programm oder mit einer Bildbearbeitungssoftware verändert worden war.

Auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP verwies das Weiße Haus auf einen Post des stellvertretenden Kommunikationsdirektors des Weißen Hauses, Kaelan Dorr. „Noch einmal für die Menschen, die das Bedürfnis haben, reflexartig die Täter abscheulicher Verbrechen in unserem Land zu verteidigen, möchte ich diese Botschaft weitergeben“, schrieb Dorr auf X und teilte den Beitrag des Weißen Hauses mit dem veränderten Foto von Armstrong erneut. „Die Durchsetzung des Gesetzes wird fortgesetzt. Die Memes werden fortgesetzt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit“, fügte er hinzu.

Das Originalbild der Festnahme:

Unter dem Post hinterfragten zahlreiche Nutzer die Bearbeitung des Bildes. Es müsse parteiübergreifend als beunruhigend eingestuft werden, wenn KI genutzt werde, „um Fotos zu manipulieren und sie als Tatsache zu präsentieren, was hier offenbar der Fall ist“, schrieb ein Nutzer.

Verwendung KI-generierter Bilder unter Trump massiv verstärkt
US-Präsident Donald Trump hat die Verwendung KI-generierter Bilder auf Truth Social und anderen Plattformen im ersten Jahr seiner zweiten Amtszeit massiv verstärkt. Auf den Bildern wird Trump glorifiziert, während seine Gegner verspottet werden.

Die auf dem Foto abgebildete Anwältin Levy Armstrong und zwei weitere Demonstranten waren nach einer Protestaktion gegen das Vorgehen der Einwanderungspolizei ICE in einer Kirche im US-Bundesstaat Minnesota festgenommen worden. Die Demonstrierenden hatten einen Gottesdienst in einer Kirche in St. Paul, der Hauptstadt von Minnesota, gestört, in der sie den stellvertretenden Leiter des örtlichen ICE-Büros vermuteten.

Lesen Sie auch:
Der fünf Jahre alte Bub wurde aufgegriffen, nachdem er von der Vorschule heimgekommen war.
„Einfach nur grausam“
US-Einwanderungsbehörde nimmt Bub (5) in Gewahrsam
23.01.2026
Gewalt in Minneapolis
Baby musste nach ICE-Einsatz wiederbelebt werden
18.01.2026
Tod von Renee Good
Trump räumt möglichen Fehler der Behörde ICE ein
20.01.2026

Die Proteste gegen Trumps Abschiebepolitik und die Einwanderungspolizei ICE hatten sich ausgeweitet, nachdem ein ICE-Polizist am 7. Jänner die unbewaffnete Mutter Renee Nicole Good in ihrem Auto mit mehreren Schüssen getötet hatte. Die Trump-Regierung stellt Good als „inländische Terroristin“ dar, die von dem Polizisten aus Notwehr getötet worden sei, nachdem sie ihn „überfahren“ habe. Videoaufnahmen zeigen aber, dass Good ihr Fahrzeug von dem ICE-Beamten wegsteuerte.

