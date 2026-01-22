Wir können nur staunen | Schrankenlos

Schrankenlos. Aber kennen sie sich wirklich aus? Kennen sie auch die vielen Gefahren, die in den Sozialen Medien lauern? Diese reichen von Drogenverlockungen, Porno bis Radikalisierung. 11-, 12-, 13-, 14-Jährige können nicht einschätzen, was alles in den sozialen Medien auf sie lauert – vor allem welche bösen Menschen mit üblen Absichten lauern. Eltern sind, sofern sie überhaupt Einblick in die Aktivitäten ihrer Sprösslinge haben, sofern sie überhaupt verstehen, was hier abgeht, heillos überfordert. Auch im Bremsen. Du darfst das nicht? Aber meine Freundin, mein Freund darf das doch! Wenn die Politik – Staatssekretär Jörg Leichtfried ergreift nun die Initiative - dieser bedrohlichen Schrankenlosigkeit mittels Alterslimit Einhalt gebietet - dann ist ihr Applaus sicher. Das zeigt allein schon das Ergebnis der gestrigen Frage des Tages der „Krone“. Da wollten wir von unseren Lesern und Usern wissen, ob soziale Medien für Kinder und Jugendliche gesperrt werden sollten. Mehr als 80 Prozent sagten Ja.