Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Missverständnis schuld

FPÖ verließ aus Protest Parlamentsausschuss

Innenpolitik
22.01.2026 19:38
Die Freiheitlichen haben den Wirtschaftsausschuss des Parlaments aus Protest vorzeitig ...
Die Freiheitlichen haben den Wirtschaftsausschuss des Parlaments aus Protest vorzeitig verlassen. Es ging um die Bestellung des Vorstands der Regulierungsbehörde E-Control (Symbolbild).(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Freiheitlichen haben am Donnerstag aus Protest den Wirtschaftsausschuss des Parlaments verlassen. In diesem wurde der bisherige Wien-Energie-Chef Michael Strebl zum neuen Vorstand der Regulierungsbehörde E-Control bestellt. Die Blauen sahen sich im Bestellungsprozess nicht ausreichend informiert.

0 Kommentare

Weder Lebensläufe noch offizielle Information durch den ÖVP-Ausschussvorsitzenden seien erfolgt, kritisierte Energiesprecher Axel Kassegger. Tatsächlich handelte es sich um ein Missverständnis auf Verwaltungsebene, wie sich herausstellte. Die Unterlagen seien von der Regierung an die Parlamentsdirektion übermittelt, allerdings nicht an die Abgeordneten weitergeleitet worden, sagte Parlamentssprecher Karl-Heinz Grundböck.

Die SPÖ sprach nach dem Abgang von einem „peinlichen Auftritt“ der Freiheitlichen. „Jetzt kommt raus: Ihr eigener FPÖ-Parlamentspräsident Rosenkranz hat die Abgeordneten nicht informiert. Es ist wirklich bedenklich, wenn die FPÖ nicht einmal Briefe ordentlich weiterleiten kann – eine blaue Peinlich-Posse der Sonderklasse und Arbeitsverweigerung in Reinkultur“, kommentierte SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll. Man selbst habe das Hearing der Nominierten Alfons Haber und Michael Strebl mit Fragen und Forderungen zur leistbaren Energieversorgung genutzt.

Zitat Icon

Es ist wirklich bedenklich, wenn die FPÖ nicht einmal Briefe ordentlich weiterleiten kann – eine blaue Peinlich-Posse der Sonderklasse und Arbeitsverweigerung.

SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll

Strebl folgt als neuer E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch nach, dessen Mandat nach zwei Funktionsperioden im März 2026 endet und nicht mehr verlängert werden kann. Alfons Haber ist seit 2021 E-Control-Vorstand, sein Mandat wurde am Donnerstag um fünf Jahre verlängert.

„Vorstände standen lange fest“
Die Vorstände seien ohnehin schon lange festgestanden, hatte die FPÖ zuvor kritisiert. Die Bundesregierung schätze das Parlament immer weniger, sagte Kassegger. Es handle sich nur um ein „Pseudohearing“ und eine „Feigenblattaktion“. Bei der letzten Besetzung 2020 seien von der damaligen Bundesministerin Leonore Gewessler (Grüne) zwar auch nur zwei Kandidaten präsentiert worden, man sei aber wenigstens im Vorfeld über die Personen informiert worden. Der Energiesprecher betonte, dass der Protest nichts mit der Einschätzung der fachlichen Kompetenz der Kandidaten zu tun habe.

Lesen Sie auch:
Michael Strebl ist Vorsitzender der Geschäftsführung der Wien Energie.
Krone Plus Logo
Wien-Energie-Chef
Zu Fernwärme: „Rabatte sind kein Marketing-Trick“
08.10.2025
Große Fusion
Stocker will Netzbetreiber zusammenlegen
05.09.2025

Auch Grüne üben Kritik
Auch von den Grünen kam Kritik. Die Partei sprach von einem „fliegenden Wechsel“ Strebls vom Chefposten der Wien Energie zur Regulierungsbehörde. „Unabhängig von der Qualifizierung muss der Vorstand der E-Control unbefangen, unabhängig von Marktinteressen und Interessenskonflikten sein“, sagte Energiesprecher Lukas Hammer.

Der Auswahlprozess sei transparent und entsprechend den gesetzlichen Vorgaben erfolgt, reagierte Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer. So habe er am 9. Jänner den Nationalratspräsidenten über den Besetzungsvorschlag der Auswahlkommission informiert und darum gebeten, einen Termin für das Hearing festzulegen. Er nehme die Kritik und die Bitte nach mehr Information ernst und werde dem künftig nachkommen, versprach er.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
137.740 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
122.217 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
119.319 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Mehr Innenpolitik
Missverständnis schuld
FPÖ verließ aus Protest Parlamentsausschuss
Jareds „Masterplan“
Trump-Schwiegersohn zeigt sein „Neues Gaza“
Für zerstörte Häuser
Österreichs Ukraine-Hilfe um drei Mio. Euro erhöht
Grönland-Gipfel
EU-Maßnahmen gegen US-Zölle sind wieder vom Tisch
Keine Verweigerung
Vatikan: Suchen nur nach Datum für Macron-Audienz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf