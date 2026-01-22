FPÖ verließ aus Protest Parlamentsausschuss

„Vorstände standen lange fest“

Die Vorstände seien ohnehin schon lange festgestanden, hatte die FPÖ zuvor kritisiert. Die Bundesregierung schätze das Parlament immer weniger, sagte Kassegger. Es handle sich nur um ein „Pseudohearing“ und eine „Feigenblattaktion“. Bei der letzten Besetzung 2020 seien von der damaligen Bundesministerin Leonore Gewessler (Grüne) zwar auch nur zwei Kandidaten präsentiert worden, man sei aber wenigstens im Vorfeld über die Personen informiert worden. Der Energiesprecher betonte, dass der Protest nichts mit der Einschätzung der fachlichen Kompetenz der Kandidaten zu tun habe.