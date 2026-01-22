Trump und Selenskyj sprachen über Flugabwehr

„Nur noch einziges Problem“

Man habe „noch einen Weg vor sich“, sagte Trump am Rande des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos. Man müsse sehen, wie das Gespräch seines Unterhändlers Steve Witkoff mit Kremlchef Wladimir Putin am Donnerstagabend in Moskau verlaufe. Auch Trumps Schwiegersohn Jared Kushner wird teilnehmen. Witkoff wird laut eigenen Angaben anschließend nach Abu Dhabi reisen. Es gebe nur noch „ein einziges Problem“ zwischen Kiew und Moskau, sagte Witkoff am Donnerstag in Davos. Details nannte er nicht. Man hätte aber bereits verschiedene Varianten diskutiert, was bedeute, dass das Problem lösbar sei. „Wenn also beide Seiten eine Lösung wollen, werden wir sie auch finden“, zeigte er sich überzeugt.