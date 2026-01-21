Putin und Witkoff treffen sich am Donnerstag

„Ziel nicht aus den Augen verlieren“

NATO-Generalsekretär Mark Rutte sagte jetzt, dass sich die NATO wegen des Grönland-Streits nicht von der Notwendigkeit ablenken lassen solle, die Ukraine zu verteidigen. „Die Ukraine sollte oberste Priorität haben, sie ist entscheidend für die Sicherheit Europas und der USA. Ich bin wirklich besorgt, dass wir das Ziel aus den Augen verlieren und die Ukrainer in der Zwischenzeit nicht über genügend Abfangjäger verfügen, um sich zu verteidigen.“ Am heutigen Mittwoch ist unter anderem ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj geplant. Laut Kiew hängt eine Teilnahme aber davon ab, ob es zu einem „substanziellen Treffen“ des ukrainischen Präsidenten mit Trump kommt.