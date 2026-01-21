Putin und Witkoff treffen sich am Donnerstag

Der Kreml hat bekannt gegeben, dass sich der russische Präsident Wladimir Putin am Donnerstag mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff treffen werde. Witkoff werde dabei von Jared Kushner, dem Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, begleitet, teilte das Weiße Haus mit.
Der Wunsch eines Treffens sei von russischer Seite ausgegangen, hieß es. „Ich denke, das ist eine wichtige Aussage von ihrer Seite“, sagte Witkoff. „Wir planen, über Frieden, die Ukraine und Russland zu sprechen. Ich bin zuversichtlich, wir brauchen Frieden.“ Die russische Führung hatte vergangene Woche bereits mitgeteilt, den Empfang von Witkoff und Kushner für Friedensgespräche zur Ukraine vorzubereiten. Einen Termin hatte sie zunächst nicht genannt. Nun wurde das Treffen am Donnerstag bestätigt, ein Ort wurde nicht bekannt gegeben.
Auch zwischen den USA und der Ukraine soll es wieder Gespräche geben. Witkoff sagte, genauso Gespräche mit der ukrainischen Seite zu planen. Wann diese stattfinden, teilte er zunächst nicht mit. Der ukrainische Chefunterhändler Rustem Umjerow hatte vergangene Woche ebenfalls ein Fortsetzen der Gespräche erklärt.
Eine Friedensregelung für die Ukraine ist zudem Thema beim derzeit laufenden Weltwirtschaftsforum im Schweizer Davos. Laut Medienberichten haben Kushner und Witkoff bereits den russischen Unterhändler Kirill Dmitrijew getroffen. Ergebnisse wurden nicht mitgeteilt.
„Ziel nicht aus den Augen verlieren“
NATO-Generalsekretär Mark Rutte sagte jetzt, dass sich die NATO wegen des Grönland-Streits nicht von der Notwendigkeit ablenken lassen solle, die Ukraine zu verteidigen. „Die Ukraine sollte oberste Priorität haben, sie ist entscheidend für die Sicherheit Europas und der USA. Ich bin wirklich besorgt, dass wir das Ziel aus den Augen verlieren und die Ukrainer in der Zwischenzeit nicht über genügend Abfangjäger verfügen, um sich zu verteidigen.“ Am heutigen Mittwoch ist unter anderem ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj geplant. Laut Kiew hängt eine Teilnahme aber davon ab, ob es zu einem „substanziellen Treffen“ des ukrainischen Präsidenten mit Trump kommt.
