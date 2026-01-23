Drohnen! Fliegender Blick auf Piste in Kitzbühel

US-Zukunft von Videoplattform TikTok gesichert
Der Salzburger Daniel Ausweger (42) liefert mit seinem Team spektakuläre Bilder von den Skirennfahrern während der Hahnenkammrennen in Kitzbühel direkt ins Wohnzimmer. Denn er ist einer der Drohnenpiloten. Die „Krone“ hat ihm auf der Streif über die Schulter geblickt.
Insgesamt vier Drohnen-Teams kümmern sich in Kitzbühel um vier verschiedene Abschnitte. Die Aufgabe: Den Skirennläufern mit der Drohne durch jedes Tor hinterherjagen und den Zuschauern vor allem die Geschwindigkeit und die Steilheit hautnah vermitteln.
