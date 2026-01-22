Trotz Neutralität: Die Friedenszeiten sind vorbei

Jetzt, um es auf gut Österreichisch zu formulieren, „darf’s ein bisserl mehr sein“, wenn es nach der Kommission geht, die sich monatelang mit der Dauer von Wehrdienst und Zivildienst beschäftigt hat. Die Debatte ist notwendig, auch Österreich kann sich trotz Neutralität nicht vor den Entwicklungen in der Welt verschließen. Die Friedenszeiten – sie sind ganz offensichtlich vorbei.