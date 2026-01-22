Letsch: „Wir wollen nicht in Schönheit sterben“
Salzburg vor Basel
Salzburg will vor dem Europa-League-Duell mit Basel nicht auf die Tabelle schauen. Die Bullen wollen ihr erstes Pflichtspiel 2026 einfach gewinnen und hoffen auf ein „Endspiel“ bei Aston Villa. Die Schweizer haben ihre Glanzzeiten längst hinter sich.
Für Salzburg lebt nur noch eine Mini-Chance. Der heimische Vizemeister kann ein Ausscheiden in der Europa League kaum noch verhindern. Mit einem Sieg heute Abend (21, live auf Servus TV) gegen Basel kann aber zumindest die theoretische Möglichkeit noch gewahrt werden. „Wir haben den Anspruch, dass wir zuhause gegen Basel gewinnen“, will sich Salzburg-Trainer Thomas Letsch vor eigenem Publikum (rund 10.000 Zuschauer werden erwartet) gut verkaufen.
