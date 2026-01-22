Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Sturms Gegner

Warum sogar Kinder den Namen Feyenoord tragen

Steiermark
22.01.2026 06:30
ÖFB-Legende Franz Hasil siegte mit Feyenoord unter Kulttrainer Ernst Happel 1970 im Europapokal ...
ÖFB-Legende Franz Hasil siegte mit Feyenoord unter Kulttrainer Ernst Happel 1970 im Europapokal der Landesmeister.(Bild: Privat)
Porträt von Christoph Kothgasser
Von Christoph Kothgasser

Sieger des Weltpokals, Triumph im Europapokal der Landesmeister. In den 1970er-Jahren war Feyenoord Rotterdam ein Weltklasseklub. Mit Trainer-Grantler Ernst Happel und ÖFB-Legende Franz Hasil erreichte der Klub noch nie dagewesene Erfolge. Doch was zeichnet den Klub aus, der am Donnerstag in der Europa League auf Sturm trifft?

0 Kommentare

Wussten Sie, dass insgesamt gleich vier österreichische Trainer Feyenoord Rotterdam trainiert haben? Richard Kohn (1935 bis 1939 sowie 1951 bis 1955), Franz Fuchs (1961 bis 1963) und Wilhelm Kment (1964 bis 1967) auf der einen Seite. Aber einer überstrahlte alles: Der unvergessene Ernst Happel. Mit den Niederländern feierte der „Wödmasta“ nicht nur den Sieg im Europapokal der Landesmeister, sondern holte auch den Weltpokal in die Hafenstadt. Er machte Feyenoord in seiner Ära (1969 bis 1973) zum überhaupt ersten Europacup-Sieger der Niederlande, führte die Mannschaft auf die ganz große Fußball-Bühne. „Wir haben damals alles gewonnen. Fußballerisch war das sicher meine schönste Zeit“, sagte ÖFB-Legende Franz Hasil im Herbst zur „Krone“.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
131.100 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
116.230 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
116.154 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf