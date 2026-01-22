Warum sogar Kinder den Namen Feyenoord tragen

Wussten Sie, dass insgesamt gleich vier österreichische Trainer Feyenoord Rotterdam trainiert haben? Richard Kohn (1935 bis 1939 sowie 1951 bis 1955), Franz Fuchs (1961 bis 1963) und Wilhelm Kment (1964 bis 1967) auf der einen Seite. Aber einer überstrahlte alles: Der unvergessene Ernst Happel. Mit den Niederländern feierte der „Wödmasta“ nicht nur den Sieg im Europapokal der Landesmeister, sondern holte auch den Weltpokal in die Hafenstadt. Er machte Feyenoord in seiner Ära (1969 bis 1973) zum überhaupt ersten Europacup-Sieger der Niederlande, führte die Mannschaft auf die ganz große Fußball-Bühne. „Wir haben damals alles gewonnen. Fußballerisch war das sicher meine schönste Zeit“, sagte ÖFB-Legende Franz Hasil im Herbst zur „Krone“.