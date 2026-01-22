Warum sogar Kinder den Namen Feyenoord tragen

Sieger des Weltpokals, Triumph im Europapokal der Landesmeister. In den 1970er-Jahren war Feyenoord Rotterdam ein Weltklasseklub. Mit Trainer-Grantler Ernst Happel und ÖFB-Legende Franz Hasil erreichte der Klub noch nie dagewesene Erfolge. Doch was zeichnet den Klub aus, der am Donnerstag in der Europa League auf Sturm trifft?
Wussten Sie, dass insgesamt gleich vier österreichische Trainer Feyenoord Rotterdam trainiert haben? Richard Kohn (1935 bis 1939 sowie 1951 bis 1955), Franz Fuchs (1961 bis 1963) und Wilhelm Kment (1964 bis 1967) auf der einen Seite. Aber einer überstrahlte alles: Der unvergessene Ernst Happel. Mit den Niederländern feierte der „Wödmasta“ nicht nur den Sieg im Europapokal der Landesmeister, sondern holte auch den Weltpokal in die Hafenstadt. Er machte Feyenoord in seiner Ära (1969 bis 1973) zum überhaupt ersten Europacup-Sieger der Niederlande, führte die Mannschaft auf die ganz große Fußball-Bühne. „Wir haben damals alles gewonnen. Fußballerisch war das sicher meine schönste Zeit“, sagte ÖFB-Legende Franz Hasil im Herbst zur „Krone“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.